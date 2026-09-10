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Ganesh Chaturthi Holiday: అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు..ఎట్టకేలకు సెలవు ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

Written ByHarish Darla
Published: Sep 10, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:55 PM IST

Ganesh Chaturthi Holidays In Telangana: మరికొద్ది రోజుల్లో వినాయక చవితి పండుగ రానుంది. ఈ పండుగ తిథి రెండు రోజులు రావడం వల్ల పండుగను సెప్టెంబరు 14 లేదా 15న ఎప్పుడు జరుపుకోవాలని చాలా మంది గందరగోళంలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో సెప్టెంబరు 14న రాష్ట్రంలోని అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవును ప్రకటిస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Ganesh Chaturthi1/5

వినాయక చవితి పండుగను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో కోలాహలంగా జరుపుకొంటారు. ఈ పండుగ ప్రాముఖ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకొని.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెప్టెంబరు 14న రాష్ట్రంలోని అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించింది.

School Holiday2/5

తొలుత ఈ పండుగ తిథి రెండు వేర్వేరు రోజుల్లో రావడంతో గణేష్ చతుర్ధిని ఎప్పుడు జరుపుకోవాలనే దానిపై భక్తులలో గందరగోళం నెలకొంది. సెప్టెంబరు 14 లేదా 15న పండుగ జరుపుకోవాలనే దానిపై స్పష్టత లేదు. 

Vinayaka Chavithi 20263/5

తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం.. సెప్టెంబరు 14న వినాయక చవితి పండుగ సెలవును ఖరారు చేయగా ఇప్పుడు ప్రజల్లో కొంత గందరగోళానికి ఫుల్‌స్టాప్ పెట్టినట్లు అయ్యింది.

Ganesh Chaturthi Holiday4/5

అయితే వినాయక చవితి సెలవు అనగా సెప్టెంబరు 14 ఒక్కటే కాకుండా పండుగ ముందు మరో 2 రోజులు సెలవులు కలిసి రానున్నాయి. 

Ganesh Chaturthi date 20265/5

సెప్టెంబరు 12న రెండో శనివారం, సెప్టెంబరు 13న ఆదివారం కారణంగా రెండు రోజుల పాటు అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ఉండనుంది. దీంతో వరుసగా మూడు రోజుల పాటు సెలవులు రావడంతో విద్యార్థులు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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Ganesh Chaturthi
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