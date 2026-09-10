/Ganesh Chaturthi Holiday: అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు..ఎట్టకేలకు సెలవు ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

Ganesh Chaturthi Holidays In Telangana: మరికొద్ది రోజుల్లో వినాయక చవితి పండుగ రానుంది. ఈ పండుగ తిథి రెండు రోజులు రావడం వల్ల పండుగను సెప్టెంబరు 14 లేదా 15న ఎప్పుడు జరుపుకోవాలని చాలా మంది గందరగోళంలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో సెప్టెంబరు 14న రాష్ట్రంలోని అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవును ప్రకటిస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
వినాయక చవితి పండుగను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో కోలాహలంగా జరుపుకొంటారు. ఈ పండుగ ప్రాముఖ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకొని.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెప్టెంబరు 14న రాష్ట్రంలోని అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించింది.
తొలుత ఈ పండుగ తిథి రెండు వేర్వేరు రోజుల్లో రావడంతో గణేష్ చతుర్ధిని ఎప్పుడు జరుపుకోవాలనే దానిపై భక్తులలో గందరగోళం నెలకొంది. సెప్టెంబరు 14 లేదా 15న పండుగ జరుపుకోవాలనే దానిపై స్పష్టత లేదు.
తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం.. సెప్టెంబరు 14న వినాయక చవితి పండుగ సెలవును ఖరారు చేయగా ఇప్పుడు ప్రజల్లో కొంత గందరగోళానికి ఫుల్స్టాప్ పెట్టినట్లు అయ్యింది.
అయితే వినాయక చవితి సెలవు అనగా సెప్టెంబరు 14 ఒక్కటే కాకుండా పండుగ ముందు మరో 2 రోజులు సెలవులు కలిసి రానున్నాయి.
సెప్టెంబరు 12న రెండో శనివారం, సెప్టెంబరు 13న ఆదివారం కారణంగా రెండు రోజుల పాటు అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ఉండనుంది. దీంతో వరుసగా మూడు రోజుల పాటు సెలవులు రావడంతో విద్యార్థులు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.