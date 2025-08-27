English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Chaturthi: భూలోకానికి విచ్చేసిన లంబోదరుడు..ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలపండి

Ganesh Chaturthi HD Photos: విఘ్నాలు తొలగించే వినాయకుడు మరోసారి మన భూలోకానికి విచ్చేశాడు. గండాలు తొలగించి.. విజయాలు ప్రసాదించేందుకు వచ్చిన సందర్భంగా మీకు.. మీ కుటుంబసభ్యులు, ఆత్మీయులు, బంధుమిత్రులకు ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలపండి. వారి ఆనందాల్లో భాగమవ్వండి.
Ganesh Chaturthi HD Photos: విఘ్నాలు తొలగించే వినాయకుడు. మీకు.. మీ కుటుంబంలో విఘ్నాలు తొలగించి అంతా మంచి జరగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా.. మీకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

Ganesh Chaturthi HD Photos: ఆది దేవుడు.. మంగళాకారుడైన వినాయకుడి ఆశీస్సులు మీ కుటుంబానికి ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ సందర్భంగా మీకు, మీ కుటుంబసభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

Ganesh Chaturthi HD Photos: తల్లిదండ్రులను తన సర్వస్వంగా భావించి ప్రదక్షిణలు చేసిన వినాయకుడు తల్లిదండ్రుల విలువ చెప్పాడు. మీరు కూడా మీ తల్లిదండ్రులను మంచిగా చూసుకోవాలని.. వారికి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ.. మీకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

Ganesh Chaturthi HD Photos: తన జీవితం ద్వారా వినాయకుడు మానవాళికి గొప్ప ఆదర్శ భావాలు నేర్పుతున్నాడు. వినాయక జీవితాన్ని ఆదర్శంగా చేసుకుని జీవించాలని.. మీకు ఎల్లప్పుడూ వినాయకుడి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటూ.. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

Ganesh Chaturthi HD Photos: సామరస్యం.. కలిసి జీవించడమే అనే గొప్ప నీతి సూత్రాలు వినాయక చవితి ఉత్సవాలు నేర్పుతాయి. వినాయక చవితి ఉత్సవాలతో మీ స్నేహితులు, మీ కుటుంబసభ్యుల మధ్య అనుబంధం మరింత పెరగాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

Ganesh Chaturthi HD Photos: తొలిగా పూజలు అందుకునే వినాయకుడు. మానవాళికి ఆదర్శ జీవిత సూత్రాలను నేర్పుతాడు. దేవుడిగా పూజిస్తూనే వినాయకుడిలోని మంచి లక్షణాలు మనం పొందుదాం. మీకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

