Ganesh Immersion 2025: 14000 సిబ్బంది.. 300 క్రేన్స్.. వినాయక నిమజ్జనానికి కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు పూర్తి..!

Hyderabad Braces For Ganesh Nimajjan: సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ వినాయకుని ఏర్పాటు చేసుకుని ఐదో రోజు సందర్భంగా ఆ రోజు నుంచి గణేష్ నిమజ్జనాలు పుంజుకుంటాయి. ఈ సందర్భంగా జిహెచ్ఎంసి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాదులో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ,హైడ్రా, ట్రాఫిక్ ,రెవెన్యూ ,వాటర్ బోర్డ్, మెడికల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ,విద్యుత్ సిబ్బందితో సమన్వయంగా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం,
హైదరాబాద్లో గణేష్ నిమజ్జనానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ ఆర్వి కర్నన్ ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. 74 కృత్రిమ చెరువులు కూడా గణేష్ నిమజ్జనానికి ఈసారి ఏర్పాట్లు చేశారు. దీంతో పాటు 20 ప్రధాన ట్యాంకులు.. అందులో హుస్సేన్ సాగర్, సరూర్ నగర్ ట్యాంక్ , IDL ట్యాంకు, సఫీల్గూడ ట్యాంకు, సున్నం చెరువు కూడా గణేష్ నిమజ్జనానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
దీంతోపాటు 134 క్రేన్సు, 269 మొబైల్ క్రేన్స్, జిహెచ్ఎంసి ఆధ్వర్యంలో 9 బోట్లు, 16 drf బృందాలు, 200 మంది గజ ఈతగాళ్లతో హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టూ భారీ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. అక్కడ ఉన్న చెట్ల కొమ్మలు వాటిని తొలగించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నారు.
ఇక ఈ గణేష్ నిమజ్జనానికి 14,000 మందికి పైగా పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది, 160 మంది గణేష్ యాక్షన్ టీం కూడా పనిచేస్తున్నాయి. వీళ్ళు మూడు షిఫ్టుల్లో అక్కడ గణేష వ్యర్ధాల సేకరణ , ఐదు లక్షల చెత్త సంచులను కూడా ఇప్పటికే పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ గణేష్ నిమజ్జన సమయంలో 2000 మంది స్వీపర్లు పైగా మినీ టిప్పర్లు 120 జెసిబి లకు 30 స్లీపింగ్ యంత్రాలతో క్లీన్ చేయనున్నారు.
వినాయక చవితి సందర్భంగా జిహెచ్ఎంసి రెండు లక్షలకు పైగా ఆ మట్టి వినాయకులను ఉచితంగా పంపిణీ చేసింది. ఇందులో లక్ష విగ్రహాలు జిహెచ్ఎంసి పంపిణీ చేయక మరో లక్ష టిజిపిసిపి పంపిణీ చేసింది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా దోమల నివారణ, వీధి కుక్కల పట్టుకోవడానికి కొన్ని వాహనాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భంగా జిహెచ్ఎంసి పదివేలకు పైగా మట్టి గుంతలను కూడా పూడ్చివేశారు. చిన్నచిన్న రోడ్డు మరమ్మతులను కూడా పూర్తి చేశారు. గత ఏడాది మాదిరి ఈ ఏడాది కూడా విజయవంతంగా గణేష్ నిమజ్జనం పూర్తవాలని జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ కోరుకున్నారు.