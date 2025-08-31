Ganesh Immersion: గణపయ్య నిమజ్జనం ఏలా చేయాలి..?.. వినాయకుడి చెవిలో మీ కోరికలు చెప్పేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేయోద్దు.!.

Ganesh Immersion process: ఒకవైపు గణపయ్యఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు చాలా మంది తమ ఇంట్లోని గణపయ్య విగ్రహాల్ని నిమజ్జనంకు దగ్గరలోని చెరువులకు తీసుకెళ్తున్నారు. అయితే.. చాలా మంది వినాయకుడ్ని నిమజ్జనం ఎలా చేయాలి, గణేషుడి చెవిలో తమ కోరికల చిట్టాల్ని చెప్పుకునే సమయంలో పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన గణపయ్య ఉత్సవాలు అంగ రంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.ప్రతిరోజు కూడా రెండు సార్లు పూజలు, హరతులు ఇస్తున్నారు.ప్రత్యేకంగా నైవేద్యాలు, అన్నదానాలు కూడా వివిధ మండపాల వద్ద నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే చాలా మంది 3 , 5 రోజుల్లో తమ ఇంట్లో పెట్టుకున్న గణపయ్యల్ని నిమజ్జనం చేస్తారు. ఈ క్రమంలో అసలు ఏ విధంగా గణపయ్యల్ని నిమజ్జనం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గణపయ్యను ఇంటికి తెచ్చేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా, భక్తితో తీసుకొచ్చామో.. నిమజ్జనం చేసేటప్పుడు అంతే జాగ్రత్తతో చేయాలి. ముందుగా వినాయకుడ్ని చక్కగా పూజలు చేసి, నైవేద్యం, ఆరతులు ఇచ్చి పూజించుకొవాలి. గణపయ్య ఉంచిన విగ్రహం పక్కన పసుపు, కుంకుమల బొట్టులు గొడకు పెట్టాలి. ఇది సిద్ది, బుద్దిలకు ప్రతీకలుగా చెబుతారు. గణేషుడు సిద్ది, బుద్ది రూపంలో మన ఇంట్లోనే ఉంటారని పండితులు చెబుతారు.
ఆతర్వాత గణపయ్యను నెమ్మదిగా ముందువైపుకు కదలించాలి. అంతే కాకుండా..గణపయ్య ఇంట్లోనే గణపయ్య విగ్రహం మీద ఉన్న పూలు, మొదలైనవి తీసి మరో కవర్ లో పెట్టుకొవాలి. చెప్పులు లేకుండా వినాయకుడ్ని పట్టుకుని నిమజ్జనంకు తీసుకెళ్లాలి.
చెరువు దగ్గర మరల వినాయకుడ్ని జాగ్రత్తగా ఒక బట్ట మీద పెట్టి మంగళ ఆరతి ఇవ్వాలి. అప్పుడు గణపయ్య చెవిలో మన కోరికల్ని నెరవేర్చమని చెబుతూ గణపయ్య 16 నామాలు జపించాలి. గణపయ్య చెవిలో మన కోరికల చెప్పేటప్పుడు నోరు ఆయనకు తాకకుండా కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వాలి.
గణపయ్యకు అర్పించిన జంధ్యంను ఆయన ప్రసాదంగా తీసుకొవాలి. ఆతర్వాత నెమ్మదిగా గణపయ్య విగ్రహంను చెరువు దగ్గరకు తీసుకెళ్లి.. నెమ్మదిగా గణపయ్యను ధ్యానిస్తు చెరువులో నెమ్మదిగా మునిగేలా వేయాలి. అంతే కానీ ఏలా పడితే అలా విసిరి వేయకూడదు. గణపయ్య విగ్రహాల్ని ఇతర విగ్రహాల మీద పడి భిన్నం అయ్యేలా చేయకూడదు.
ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా నిమజ్జనం చేసిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి మరల ఆరోజు గణపయ్య విగ్రహంఉంచిన చోట దీపంను కొండెక్కకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకొవాలి. మరుసటి రోజు గణపయ్యను పెట్టిన స్థలంలో మరల పూజలు చేసి ఆయన ఆశీర్వాదం ఎల్లవేళలా మనమీద ఉండేలా చూడాలని ఆ దేవ దేవుడ్ని ప్రార్థించుకొవాలి.