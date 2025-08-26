Ganesh Pooja: వినాయకుడి పూజలో ఈ ఒక్క ఆకు అస్సలు ఉపయోగించకూడదని తెలుసా..?

Vinayak Chavithi Rituals
రేపు వినాయక చవితి.. కావడంతో పూజా విధానం ఎలా చేసుకోవాలి అని ఎంతోమంది..ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఎంతటి పూజ చేసిన.. కొన్ని చిన్న తప్పులు చేస్తే ఈ పూజ ఫలితాలు కాస్త పోతాయి. మరి మన పురాణాల ప్రకారం వినాయక చవితి రోజు తులసి ఆకు అసలు ఉపయోగించకూడదని తెలుసా..
దేశమంతట ఈసారి వినాయక చవితిని.. ఆగస్టు 27 అనగా బుధవారం ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఇక వినాయక చవితి అనగానే వినాయకుడి పూజ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది అన్న సంగతి తెలిసిందే.
నాయకుడు కథలు చదివే వినాయకుడిని ఈరోజు పూజించడం వల్ల.. ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. అయితే ఇప్పుడు చెప్పే చిన్న తప్పు మాత్రం పూజలో అస్సలు చేయకండి.
గణపతి పూజలో తులసి ఉపయోగించడం అనేది నిషేధం. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో గణేశుని పూజించేటప్పుడు తులసి ఆకు ఉపయోగించకూడదు.
మన పురాణాల ప్రకారం.. తులసి, గణేశుడి వివాహ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించడంతో.. వినాయకుడు ఆమెను శపించాడు. అందుకే వినాయకుడి పూజలో దర్భ గడ్డిని ప్రత్యేకంగా ఉపయోగిస్తారు.
కాబట్టి వినాయకుడి పూజ చేసేటప్పుడు ఈ చిన్న తప్పు మాత్రం అస్సలు చేయకండి.