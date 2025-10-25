Business Idea: రైతుల జేబులు నింపే పంట ఇదేనండోయ్.. కేవలం 6 నెలల్లో 10 లక్షల ఆదాయం గ్యారంటీ..!

How to start garlic farming: తక్కువ టైమ్లో ఎక్కువ పెట్టుబడి ఇచ్చే పంట కోసం చూస్తున్నారా..? అయితే ఇది మీ కోసమే. కేవలం 6 నెలల్లోనే చాలా అంటే చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో.. అద్భుతమైన ఆదాయం వచ్చే పంట గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. సరైన పద్ధతిలో సాగు చేస్తే అర్ధ సంవత్సరంలోనే 10 లక్షల ఆదాయం మీ చేతుల్లో ఉంటుంది.
చాలా మంది రైతులు ఇప్పుడు సీజనల్ పంటలను సాగు చేస్తూ మంచి ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. అయితే వర్షాకాలం తర్వాత వేసే పంటల్లో వెల్లుల్లి ముందుంటుంది. ఈ కాలంలో వెల్లులి సాగు మంచి ఆదాయం తెచ్చిపెట్టే వ్యాపారంగా మారింది. వెల్లులి సాగుతో కేవలం ఆరు నెలల్లోనే రూ.10 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వెల్లులి క్యాష్ క్రాప్గా పరిగణించబడుతుంది. దీని డిమాండ్ ఏడాదంతా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఇంట్లోనూ వంటల్లో వెల్లులిని తప్పకుండా ఉపయోగిస్తారు. వెల్లులి సాగును వర్షాకాలం ముగిసిన వెంటనే ప్రారంభించడం మేలు. అక్టోబర్, నవంబర్ నెలలు ఈ పంటకు అనుకూలమైనవి.
వెల్లులి కళ్ల ద్వారా విత్తనం వేయాలి. ప్రతి మొక్క మధ్య కనీసం 10 సెంటీమీటర్ల దూరం ఉంచాలి. నీరు నిలిచిపోకుండా, సులభంగా కిందకు వెళ్లే మట్టి ఎంచుకోవాలి. సాగు చేసిన తర్వాత పంట సుమారు 5 నుండి 6 నెలల్లో కోతకు సిద్ధమవుతుంది.
ఒక ఎకరం భూమిలో వెల్లులి సాగుతో సుమారు 50 క్వింటాళ్ల ఉత్పత్తి వస్తుంది. మార్కెట్లో ప్రతి క్వింటాల్ ధర రూ.10,000 నుంచి రూ.21,000 వరకు ఉంటుంది. ఒక ఎకరం పంటపై సుమారు రూ.40,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. దీని ప్రకారం రైతులు ఒక్క ఎకరం నుంచి రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు లాభం పొందవచ్చు.
వెల్లులి పంటల్లో ‘రియా వన్’ అనే జాతి అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగి ఉంటుంది. ఒక్క గడ్డ సుమారు 100 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. దానిలో 6 నుంచి 13 కళ్లుంటాయి. ఈ జాతి పంటకు మార్కెట్లో అధిక ధర లభిస్తుంది.