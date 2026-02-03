English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Garuda Puranam: అకాల మరణానికి కారణమయ్యే 5 పాపాలు.. గరుడ పురాణం చెప్పిన భయానక ఫలితాలు!

Garuda Puranam 5 Sins Cause Death: గరుడ పురాణంలో అనేక విషయాలు పొందుపరిచారు. మన హిందువులు గరుడ పురాణాన్ని ఒక ఆధ్యాత్మిక పుస్తకంగా అనుసరిస్తారు. ఇందులో మానవుల పాప పుణ్యాలకు సంబంధించి అనేక హెచ్చరికలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని పనులు చేయడం వల్ల అకార మరణానికి దారితీస్తుందని గరుడ పురాణంలో ఉంది. అది ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఎప్పుడో తెలుసుకుందాం.
 
 మనిషి జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు, సుఖాలు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి. అయితే ఇతరులను బాధించకూడదు. ప్రధానంగా మన హిందూ మతంలో దానానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. అదేవిధంగా గౌరవం కూడా ఇచ్చి పుచ్చుకోవాలి. ఈ గరుడ పురాణం మన హిందూ మత గ్రంథంలో కొన్ని రహస్యాలు ఉన్నాయి.  

 ఇందులో అకాల మృత్యువుకు కారణాలు అయ్యే విషయాలను కూడా వెల్లడించారు. ప్రధానంగా బ్రాహ్మణులను అగౌరవించటం, అవమానించడం, హింసించడం వంటివి చేయటం వల్ల అకాల మృత్యు దోషానికి గురవుతారు.   

 అదేవిధంగా ఇతర స్త్రీలతో సంబంధాలు కలిగి ఉండటం, అబద్ధం చెప్పడం, దొంగతనాలు, జంతు బలి కూడా అకాల మరణానికి దారితీస్తాయి. ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తి ప్రాణాలను తీయడం వల్ల ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.   

 తల్లిదండ్రులతో పాటు గురువులను, దేవుళ్లను గౌరవించడం మన హిందూ సాంప్రదాయంలో ఎంతో ముఖ్యం. అయితే ఇలా చేయకుండా వారిని హింసిస్తే ధిక్కరించటం కూడా హానికరం.  

 పురాణంలో ఈ మనం పాపాలను హెచ్చరించడమే కాకుండా వాటిని నివారించడం కూడా చెప్పారు. గంగానదిలో స్నానం చేసి దానధర్మాలు తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం వల్ల కూడా ఆ పాపాల నుంచి బయట పడతారు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

