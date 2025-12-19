Gas Geyser: గ్యాస్ గీజర్ వాడుతున్నారా.. ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోతే ప్రాణానికి అపాయం..

Gas Geyser Precautions: ఇళ్లలో చలికాలంలో వేడి నీళ్ల కోసం ఎక్కువ మంది గ్యాస్ గీజర్ వాడుతుంటారు. అయితే సరైన గాలి ప్రవాహం లేకుండా గీజర్ పనిచేస్తే.. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వంటి విషవాయువులు విడుదలయ్యే ప్రమాదం ఉంది. చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా ప్రాణాలకు ముప్పుగా మారే అవకాశం ఉండటంతో..గ్యాస్ గీజర్ వాడేటప్పుడు తప్పనిసరిగా కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఇళ్లలో వేడి నీళ్ల అవసరం పెరిగిన తర్వాత చాలా మంది గ్యాస్ గీజర్ వాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా చలికాలంలో ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కానీ సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే గ్యాస్ గీజర్ ప్రమాదాలకు కారణమయ్యే అవకాశం ఉంది. బయటికి చూస్తే ఇది సేఫ్గా అనిపించినా, లోపల మాత్రం పెద్ద ప్రమాదం దాగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సరైన గాలి ప్రవాహం లేకుండా గ్యాస్ గీజర్ పనిచేస్తే, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ (CO) అనే విషవాయువు విడుదల అవుతుంది. ఇది వాసన లేకుండా, రంగు లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు తెలిసేలోపే శరీరంలోకి వెళ్లిపోతుంది.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో స్నానం చేస్తున్న వ్యక్తికి ఒక్కసారిగా మైకం రావచ్చు, ఊపిరి ఆడకపోవచ్చు. చాలా సందర్భాల్లో బాత్రూమ్ తలుపులు, కిటికీలు మూసి ఉండటమే ప్రధాన కారణం. అందుకే గ్యాస్ గీజర్ విషయంలో చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా ప్రాణాపాయానికి దారి తీస్తుంది. అందుకే వైద్యుల సైతం గ్యాస్ గీజర్ కన్నా ఎలక్ట్రిక్ గీజర్ మంచిది అని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు గ్యాస్ గీజర్ వారికి ఉంటే కొన్ని.. ముఖ్యమైన విషయాలు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి.
ముందుగా గ్యాస్ గీజర్ను మూసివేసిన ప్రదేశాల్లో అమర్చకూడదు. బాత్రూమ్ లేదా చిన్న కిచెన్లో తప్పనిసరిగా అమర్చాల్సి వస్తే, కిటికీలు, వెంటిలేటర్లు ఎప్పుడూ తెరిచి ఉండాలి. ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఉండటం చాలా మంచిది. గీజర్ పనిచేస్తున్నప్పుడు గాలి బయటకు వెళ్లే దారి తప్పకుండా ఉండాలి.
గ్యాస్ గీజర్ను రోజంతా ఆన్లో ఉంచడం చాలా ప్రమాదకరం. అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఆన్ చేసి, పని అయిపోయిన వెంటనే ఆఫ్ చేయాలి. స్నానం చేసే ముందు గీజర్ ఆన్ చేసి, నీరు వేడయ్యాక ఆఫ్ చేసి స్నానం చేయడం సురక్షితం.
గ్యాస్ పైప్లు, నాబ్లు, కనెక్షన్లు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేయాలి. గ్యాస్ వాసన వస్తే వెంటనే గీజర్ ఆఫ్ చేసి, గ్యాస్ సిలిండర్ నాబ్ మూసేయాలి. కిటికీలు తలుపులు తెరిచి గాలి వెళ్లేలా చేయాలి. అటువంటి సమయంలో మాచిస్, లైటర్, స్విచ్లు వాడకూడదు.
ఎవరైనా గీజర్ వాడిన తర్వాత తలనొప్పి, మైకం, ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది అనిపిస్తే వెంటనే వారిని బహిరంగ ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాలి. పరిస్థితి మెరుగుపడకపోతే ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ను సంప్రదించాలి. చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే గ్యాస్ గీజర్ వల్ల వచ్చే సమస్యలు తప్పించుకోవచ్చు