Gas Geyser Vs Electric Geyser: గ్యాస్‌ గీజర్‌ Vs ఎలక్ట్రిక్‌ గీజర్‌.. రెండిటిలో ఏది సేఫ్‌? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

Gas Geyser Vs Electric Geyser Which Is Safer: చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు హీటర్లు, గీజర్లు వాడాల్సిందే. లేకపోతే చలి తీవ్రత మరింత పెరిగి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ఈ కాలంలో గీజర్ల వినియోగం మరింత పెరిగింది. సాంప్రదాయ స్టౌ పై నీళ్లను వేడి చేసే పద్ధతి మారి ఎలక్ట్రిక్ లేదా గ్యాస్ గీజర్లు వాడే అలవాటు ఎక్కువైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎలక్ట్రిక్ గీజర్ లేదా గ్యాస్ గీజర్ రెండిట్లో ఏది సేఫ్? ఏది ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
గీజర్ల ప్రమాదం వల్ల చాలామంది చనిపోతున్నారు. చలికాలం కాబట్టి చల్లనీటితో స్నానం చేయాలని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఇళ్లలో గీజర్లు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. వేడి చేసి ఆ నీటితో స్నానం చేసుకుంటారు. గీజర్లు వాడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన కేసులు కూడా ఉన్నాయి.
గ్యాస్ గీజర్లు నీటిని తక్షణమే వేడి చేస్తాయి. ఎల్పీజీ గ్యాస్ తో ఇది నీటిని వేడి చేస్తుంది. అయితే ఇది తక్కువ ధరలో కూడా ఉంటుంది. విద్యుత్ ఆదా చేస్తుంది. అయితే ఈ గ్యాస్ గీజర్లు తరచూ లీక్ అవుతుంటాయి. ఎప్పటికప్పుడు పైప్లైన్ చెక్ చేయడం అవసరం. అయితే ఏ గీజర్ అయిన నిపుణుల పర్యవేక్షణలో ఇన్స్టాల్ చేయించుకోవాలి.
లేకపోతే ఇది ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు. స్నానం చేసేటప్పుడు అకస్మాత్తుగా తల తిరగడం, స్పృహ తప్పడం అనేది సాధారణ విషయం కాదు. గ్యాస్ గీజర్ ప్రాణాంతకం అవ్వచ్చు గ్యాస్ గీజర్ల నుంచి విడుదలయ్యే రంగు, వాసన లేని కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వల్ల ఇలా ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది.
ఈ గ్యాస్ గీజర్లు ఏర్పాటు చేసుకుంటే బాత్రూంలో సరైన వెంటిలేషన్ ఉండేలా చూసుకోండి. ఈ విషవాయువు నిశ్శబ్దంగా ప్రాణాలు తీస్తుంది. వీలైనంత వరకు ఎలక్ట్రిక్ గీజర్లను వాడటం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ గీజర్లు సురక్షితం త్వరగా లీకేజీ కావు సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.
అవసరం నిమిత్తం ఈ ఎలక్ట్రిక్ గీజర్లను వాడుకోవచ్చు. అయితే నిల్వ ఉండే ఎలక్ట్రిక్ గీజర్లను వాడితే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. దానికి విద్యుత్ వినియోగం కూడా ఎక్కువ కరెంటు బిల్లును పెంచుతుంది. నీటిని త్వరగా వేడి చేయాలంటే గ్యాస్ గీజర్లు ఎంచుకోండి. సురక్షితమైన గీజర్ కావాలంటే ఎలక్ట్రిక్ గీజర్ ని ఎంచుకోవాలి.