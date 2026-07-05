/తీవ్రమైన గ్యాస్, ఎసిడిటీని చిటికెలో తగ్గించే 5 అద్భుతమైన డ్రింక్స్ ఇవే!

Gas Relief Drinks: కడుపులో గ్యాస్ సమస్య పెరిగి అజీర్తితో బాధపడుతున్నారా? స్పైసీ ఆహారాలు తినడం వల్ల ఈ సమస్య తరచూ వేధిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇంట్లో అందుబాటులో ఉండే కొన్ని సహజ పదార్థాలతో కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తికి చెక్ పెట్టవచ్చు. ఇవి జీర్ణ ఆరోగ్యానికి ఉపశమనం అందిస్తూ, గ్యాస్ సమస్యను త్వరగా పరిష్కరిస్తాయి.
కడుపులో పెరిగిన గ్యాస్ సమస్యకు అల్లం ఎప్పటినుంచో మంచి రెమెడీగా పనిచేస్తోంది. మన పూర్వీకులు నాటి నుండి అల్లంను ఉపయోగిస్తూనే ఉన్నారు. అల్లంలో మంచి ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. గోరువెచ్చని నీటిలో అల్లం దంచి ఉడకబెట్టుకుని తాగితే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి.
గ్యాస్ సమస్యతో బాధపడేవారికి వాము నీళ్లు కూడా అద్భుతమైన రెమెడీ. ఇందులో ఉండే థైమోల్ (Thymol) జీర్ణ ఎంజైములను ప్రేరేపిస్తుంది. దీనివల్ల కడుపు నొప్పి, గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతాయి. ఇది శరీరంలోని అధిక గ్యాస్ను బయటకు పంపేలా చేస్తుంది.
సోంపుతో తయారు చేసిన టీ తీసుకోవడం వల్ల కడుపులోని కండరాలకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఆహారం కూడా త్వరగా జీర్ణమవుతుంది.
జీలకర్ర నీరు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ ఎంజైములకు తోడ్పాటు లభిస్తుంది. ఇది జీర్ణశయానికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తూ, కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తిని తగ్గిస్తుంది. ముఖ్యంగా స్పైసీ పదార్థాలు తీసుకున్న వారికి ఈ జీలకర్ర నీరు మంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.
వేయించిన జీలకర్రను మజ్జిగలో కలిపి తీసుకుంటే మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇందులో గ్యాస్ సమస్యలను తగ్గించే గుణాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇవి తీసుకునేటప్పుడు కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్కు దూరంగా ఉండాలి. నీళ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఒక పది నిమిషాలు నడవడం మంచిది.