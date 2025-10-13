Gautam Gambhir House: అదిరిపోయే బంగ్లా.. గౌతమ్ గంభీర్ ఇంటి లోపలి పిక్స్, ధర ఎంతంటే..?

Gautam Gambhir House Inside Pics and Price: టీమిండియా హెడ్ కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత గౌతమ్ గంభీర్ నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ టెస్టులకు గుడ్ బై చెప్పడం వెనుక గంభీర్ ఉన్నాడని.. వన్డే కెప్టెన్సీ నుంచి రోహిత్ను తప్పించడంలో కీ రోల్ పోషించారని చెబుతారు. ఇక కోచ్గా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, ఆసియా కప్ గెలిచిన గంభీర్.. ప్రస్తుతం ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నాడు. ఒకప్పుడు బ్యాట్స్మెన్గా.. ఇప్పుడు కోచ్గా సక్సెస్ అయిన గంభీర్ ఇంటి పిక్స్ ఇక్కడ చూసేయండి.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని ఓల్డ్ రాజిందర్ నగర్లో గౌతమ్ గంభీర్కు రూ.20 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన భవనం ఉంది. అత్యాధునిక ఇంటీరియర్స్, ట్రోఫీలతో నిండిపోయిన వాల్స్, సూపర్ స్పెషల్ జిమ్ గంభీర్ ఇంటిలో ఉన్నాయి.
ఇంటి ఎంట్రన్స్ డోర్ పాలరాయి ఫ్లోరింగ్, షాన్డిలియర్లు, మినిమలిస్టిక్ ఆర్ట్తో కూడిన గొప్ప ఫోయర్తో ఉంటుంది. ఇంటిలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటి నుంచే అధునాతనత ఉట్టి పడుతుంది.
గంభీర్ ఇంటిలో ముఖ్యమైనది వాల్ ఆఫ్ ఫేమ్. ఇక్కడ ప్రపంచ కప్ పతకాలు, ఐపీఎల్ ట్రోఫీలు, అర్జున అవార్డు, చిరస్మరణీయ మ్యాచ్ల నుంచి సంతకం చేసిన జెర్సీలు ఇలా అన్ని ఉన్నాయి.
గంభీర్ బెడ్రూమ్లో ప్రశాంత వాతావరణం ఉండేలా డిజైన్ చేశారు. జ్ఞాపకాలతో నిండిన డిస్ప్లే, చెక్క ఫర్నిచర్, వెచ్చని లైటింగ్ను కలిగి ఉంటుంది.
లగ్జరీ స్పాను మాదిరి ఉండే.. ఎన్ సూట్ బాత్రూమ్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. జాకుజీ, రెయిన్ షవర్, యాంబియంట్ లైటింగ్తో ఉంది.
ఫిట్నెస్పై గంభీర్ ఎప్పుడు కూడా ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకుంటాడు. ఇన్-హౌస్ జిమ్ అత్యాధునిక పరికరాలు, కార్డియో సెషన్ల కోసం వ్యక్తిగత ట్రైనింగ్ ప్లేస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
గంభీర్ తన కుమార్తెలు ఆజీన్, అనైజాల కోసం చిల్డ్రన్ బెడ్ రూమ్ను ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేయించారు. పాస్టెల్ రంగులు, సాఫ్ట్ లైటింగ్తో సౌకర్యవంతంగా రూపొందించారు.
ఇంటి ఆవరణలో పచ్చని తోట, ఓపెన్ ఎయిర్ యోగా జోన్లో ధ్యానం, ఉదయం వ్యాయామాలు చేయడానికి ప్రశాంతమైన విశ్రాంతిని అందిస్తాయి.
గంభీర్కు ఈ భవనంతో పాటు రూ.15 కోట్ల విలువైన మరో రెండు విలాసవంతమైన భవనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఒకటి కరోల్ బాగ్లో మరియు మరొకటి నోయిడాలో తీసుకున్నారు.