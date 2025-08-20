English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gayatri Gupta: హీరోయిన్‌కు యముడిగా మారిన కన్న తండ్రి.. అత్యాచార యత్నం?

Gayatri Gupta Effected Harrasment By Her Father And Castingcouch Also: కలల ప్రపంచమైన సినీ పరిశ్రమలో రాణించాలంటే చాలా కష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంది. సినీ పరిశ్రమ అనేది పూలపాన్పు కాదు. అలాంటి సినీ పరిశ్రమలో రాణిస్తున్న సమయంలో ఆ హీరోయిన్‌కు సొంత తండ్రి నుంచే కష్టాలు ఎదురయ్యాయి. తండ్రి యముడిగా మారిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న హీరోయిన్‌కు కన్న తండ్రి యముడిగా మారాడు. సొంత బిడ్డను రాక్షసుడిలా వేధించాడు. వరుసలు మరిచి కన్న కుమార్తెపై లైంగిక వాంఛ తీర్చుకోవాలని భావించాడు. అంతటి దుర్మార్గుడు తన తండ్రిగా చెప్పుకోవడానికి ఆ హీరోయిన్‌ తీవ్ర ఆవేదన చెందుతోంది. తన తండ్రి చేసిన అరాచకాలు, అఘాయిత్యాలను ఆ హీరోయిన్‌ ఓ ఇంటర్వ్యూలో గోడు వెళ్లబోసుకుంది. 

సినిమాల్లో హీరోయిన్‌ పక్కన ఫ్రెండ్‌, చెల్లె తదితర పాత్రలు పోషిస్తున్న నటి గాయత్రి గుప్తా. సాయి పల్లవి నటించిన ఫిదా సినిమాలో ఆమె స్నేహితురాలి పాత్రలో గాయత్రి గుప్తా నటించి ప్రేక్షకుల గుర్తింపు పొందింది. ఇటీవల గాయత్రి తన తండ్రిపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. 'సినిమా ఇండస్ట్రీలో కాస్టింగ్ కౌచ్ ఉంది. కొంతమంది హీరోయిన్లు ఆఫర్ల కోసం కమిట్‌మెంట్లు ఇస్తున్నారు' అని గాయత్రి తెలిపింది. 

'అందరూ అమ్మాయిలు మంచివారు కాదు. అందరూ అబ్బాయిలు చెడ్డవారు కాదు. అమ్మాయిలు తమ తండ్రి లాంటి అబ్బాయిని కోరుకుంటారు. కానీ నా విషయంలో మా నాన్నతో అస్సలు పోలిక లేదు. ఎందుకంటే నాన్న నన్ను పిచ్చిగా కొట్టేవాడు, కరెంటు వైర్‌తో బాదేవాడు. గాయాలపై కారం పూసేవాడు' అని చెప్పి గాయత్రి గుప్తా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. 

సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత తనపై చాలా అత్యాచార దాడులు జరిగాయని గాయత్రి గుప్తా ఆరోపణలు చేసింది. 'నేను సినిమా పార్టీలో డ్రగ్స్ తీసుకోవలసి వచ్చింది. మద్యం సేవించిన తర్వాత దర్శకుడు నన్ను ఒక నిర్మాత ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. ఆ నిర్మాత నా డ్రెస్ లాగి నాతో పిచ్చివాడిలా ప్రవర్తించాడు' అని గాయత్రి గుప్తా సంచలన విషయాన్ని పంచుకుంది. 'మరొకసారి ఒక ఈవెంట్ మేనేజర్ నన్ను అసభ్యంగా కౌగిలించుకున్నాడు' అని గాయత్రి గుప్తా తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేసింది.

వ్యక్తిగత జీవితం.. సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న పరిస్థితుల కారణంగా గాయత్రి గుప్తా ప్రస్తుతం సినీ పరిశ్రమకు దూరంగా ఉంది. వ్యక్తిగత పనులతో జీవితాన్ని వెళ్లబుచ్చుతోంది. సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న పరిస్థితుల కారణంగా ఆమె సినిమాలకు దూరం కావడం కలచివేసే విషయం.

