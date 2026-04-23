Geetha Madhuri: నేను నోరు తెరిస్తే కాపురాలు కూలిపోతాయి.!..గీతామాధురి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఇటీవల ఇండస్ట్రీలో తరచుగా రూమర్స్ వార్తలు నెట్టింట వైరల్గా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నటీనటుల విషయంలో ఎవరితో కలిసిన, కన్పించిన కూడా వారితో ఏదైన డేటింగ్ ఉందని, రూమర్స్ అని వార్తలు వైరల్ అవుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో సింగర్ గీతా మాధురి చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
సింగర్ గీతా మాధురీ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ పాటలతో, టీవీల్లో పాటలు పాడుతూ తనకంటూ మంచి ఫాలోవింగ్ ను సంపాదించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో సింగర్ మాధురీ ఇటీవల గాయకుడు నోయెల్ నిర్వహిస్తున్న యూట్యూబ్ ఛానల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు వార్తలలో నిలిచాయి.
గీతామాధురి తాజాగా.. గాయకుడు నోయెల్ నిర్వహిస్తున్న యూట్యూబ్ ఛానల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన ప్రోమో విడుదలైంది. దీనిలో గీతామాధురీ మాట్లాడుతూ.. నేను ఎప్పుడో ఒకసారి మంచి కాఫీ తాగాలని అన్పించి కాఫీషాప్ కు వెళ్తానని అన్నారు. అదే సమయంలో అక్కడ ఒక ప్రేమజంట ఉంటారన్నారు. ఇలా చాలా సార్లు కొంత మందిని క్లోజ్ గా ఉండటం చూశానని చెప్పారు.
అందరు తనకు తెలిసిన వారేనని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో నేను చూసిన వారిని చెపితే వారి కాపురాలు కూలిపోతాయన్నారు. అందుకే నేను చాలా విషయాల్లో నోరుతెరవని ఫన్నీగా మాట్లాడారు. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. అయితే గీతామాధురీ చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి. దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు.
దీనిపై గీతామాధురీ ఎవరి గురించి ఈ కామెంట్స్ చేశారని, టాలీవుడ్ హీరోనా, హీరోయినా అని డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి. నటి గీతామాధురీ, నంధు దంపతులు. వీరికి ఇద్దరు సంతానం. ఒక వైపు తన కుటుంబంను చూసుకుంటునే మరోవైపు సింగర్ కూడా రాణిస్తుంది. ఈ ప్రోమో మాత్రం నెట్టింట కాక రేపుతుంది.