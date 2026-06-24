/Kidney Health:సోషల్ మీడియా ఫుడ్ ట్రెండ్స్.. కిడ్నీలకు పెరుగుతున్న ముప్పు!

కిడ్నీలపై ప్రభావం
అధికంగా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం, ఎక్కువ ఉప్పు ఉండే ఆహారాలు తినడం, చక్కెర పానీయాలు సేవించడం, తగినంత నీరు తాగకపోవడం కిడ్నీలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. చాలా మంది యువత వైద్యుల సలహా లేకుండానే ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్లు, ఎనర్జీ డ్రింక్స్, హర్బల్ ఉత్పత్తులు, నొప్పి నివారణ మాత్రలను ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. ఇవి కాలక్రమేణా కిడ్నీల పనితీరుపై ఒత్తిడి పెంచి సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.కిడ్నీ వ్యాధుల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ప్రారంభ దశల్లో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించకపోవడం. గణనీయమైన నష్టం జరిగిన తర్వాతే సమస్య బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, ఊబకాయం, కిడ్నీ స్టోన్స్ వంటి సమస్యలు కూడా కిడ్నీ దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని వేగవంతం చేస్తాయి.