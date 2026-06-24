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Kidney Health:సోషల్ మీడియా ఫుడ్ ట్రెండ్స్.. కిడ్నీలకు పెరుగుతున్న ముప్పు!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 24, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:00 AM IST

Kidney Health:నేటి యువతలో ఫాస్ట్ ఫుడ్, ఇన్‌స్టంట్ మీల్స్, చక్కెర పానీయాల వినియోగం పెరుగుతోంది. అయితే ఈ ఆహారపు అలవాట్లు కిడ్నీలపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపి భవిష్యత్తులో కిడ్నీ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. Gen Z, Millennials తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన ఆరోగ్య విషయాలు ఇవే.

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కిడ్నీ ఆరోగ్యం

నేటి వేగవంతమైన జీవనశైలిలో సమయం విలువైనదిగా మారింది. దీంతో చాలా మంది యువత ఫాస్ట్ ఫుడ్, ఇన్‌స్టంట్ మీల్స్, ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్‌పై ఆధారపడుతున్నారు. సోషల్ మీడియా ప్రభావం, డిజిటల్ ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ల ప్రచారంతో ఈ ఆహారాలు మరింత ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి. అయితే ఈ ఆహారపు అలవాట్లు కిడ్నీలతో పాటు మొత్తం ఆరోగ్యానికే ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.  

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సోషల్ మీడియా ప్రభావం

వైద్యులు ఈ మధ్య తెలుపుతున్న వివరాల ప్రకారం Millennials తరానికి సంప్రదాయ ఆహారపు అలవాట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, సౌకర్యం కోసం శీతల పానీయాలు, ఫ్రూట్ జ్యూసులు, డీప్ ఫ్రైడ్ స్నాక్స్ వంటి వాటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం పెరిగింది. మరోవైపు Gen Z యువత సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో కొత్త కొత్త ఫుడ్ ట్రెండ్స్‌ను అనుసరిస్తోంది. ఆహారం పోషక విలువల కంటే అది ఎలా కనిపిస్తుందనే అంశానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.

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కిడ్నీలపై ప్రభావం

అధికంగా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం, ఎక్కువ ఉప్పు ఉండే ఆహారాలు తినడం, చక్కెర పానీయాలు సేవించడం, తగినంత నీరు తాగకపోవడం కిడ్నీలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. చాలా మంది యువత వైద్యుల సలహా లేకుండానే ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్లు, ఎనర్జీ డ్రింక్స్, హర్బల్ ఉత్పత్తులు, నొప్పి నివారణ మాత్రలను ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. ఇవి కాలక్రమేణా కిడ్నీల పనితీరుపై ఒత్తిడి పెంచి సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.కిడ్నీ వ్యాధుల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ప్రారంభ దశల్లో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించకపోవడం. గణనీయమైన నష్టం జరిగిన తర్వాతే సమస్య బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, ఊబకాయం, కిడ్నీ స్టోన్స్ వంటి సమస్యలు కూడా కిడ్నీ దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని వేగవంతం చేస్తాయి.

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ఎలా కాపాడుకోవాలి?

కిడ్నీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం, తగినంత నీరు తాగడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం అవసరం. అలాగే రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తరచూ పరీక్షించుకోవాలి. అవసరం లేని మందులు, సప్లిమెంట్ల వినియోగాన్ని తగ్గించాలి. ఫ్యాడ్ డైట్స్, సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్‌ను గుడ్డిగా అనుసరించకుండా ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని ఎంచుకోవడం ద్వారా కిడ్నీలను దీర్ఘకాలం ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

TAGS:
Kidney Health
Fast Food
Processed Foods
Convenience Meals
Gen Z Health
Millennials Health
Kidney Disease Risk
Healthy Diet

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