English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gen Z Collections: జెన్‌జీ బ్యాచ్‌ మెచ్చిన టాప్‌ 5 లగ్జరీ వాచ్‌లు ఇవే! ధర, ఫీచర్లు ఇలా..

Gen Z Collections: జెన్‌జీ బ్యాచ్‌ మెచ్చిన టాప్‌ 5 లగ్జరీ వాచ్‌లు ఇవే! ధర, ఫీచర్లు ఇలా..

Gen Z Batch Top 5 Luxury Watches This Is Best Gift: గడియారం అనేది ఒకప్పుడు అవసరం. కానీ ఇప్పుడు అది ఫ్యాషన్‌లో ఒకటిగా మారింది. ఫ్యాషన్‌ ప్రపంచంలో లగ్జరీ గడియారాలు హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. అయితే జెన్ జీ బ్యాచ్‌కు ఇష్టమైన టాప్‌ 5 లగ్జరీ వాచీలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. వాటి ధరలు, ఫీచర్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /5

అర్మానీ ఎక్స్ఛేంజ్: వాచీల్లో అర్మానీ ఎక్స్ఛేంజ్ చాలా స్టైలీష్‌గా ఉంటాయి. సొగసైన గడియారం దాని ముదురు ఆకుపచ్చ డయల్, పాలిష్ చేసిన స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ లింక్‌లతో ఆకర్షిస్తోంది. దీని ధర రూ.11,097 వరకు ఉంటుంది. ఫంక్షన్లకు.. సమావేశాలకు ఈ వాచీని వేసుకుని వెళ్లవచ్చు.

2 /5

కాసియో ఎడిఫైస్ ఈఎఫ్‌ఎస్‌-S570డీ-1: కాసియో కంపెనీ నుంచి వచ్చిన ఈ ఎడిఫైస్ మోడల్ వాచీ స్టైల్‌తోపాటు ఆకర్షణీయంగా ఉంది. దీని ధర రూ.12,596 ఉంటుంది. ఈ వాచీ సౌరశక్తితో (సోలార్‌) పనిచేస్తుంది. అన్ని కాలాల్లోనూ ఈ వాచీ పని చేస్తుంది. అష్టభుజి ఆకారంలో.. దృఢమైన స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ బ్యాండ్, సౌకర్యవంతమైన ఫిట్ ఈ వాచ్‌ ప్రత్యేకత.

3 /5

డీజిల్ మెగా చీఫ్ స్లిమ్: డీజిల్ కంపెనీ వాచీలు కూడా జెన్‌ జీ తరాన్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ కంపెనీకి చెందిన మెగా చీఫ్ స్లిమ్ వాచ్‌ ఎంతో ప్రత్యేకతతో కూడుకున్నది. ఈ వాచ్‌ ధర రూ.23,968 లభిస్తుండగా.. 48ఎంఎం సన్‌రే గ్రేడియంట్ డయల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణ.

4 /5

ఫాజిల్‌ ఎవెరెట్ క్రోనోగ్రాఫ్: అత్యంత ఆకర్షణీయమైన వాచీల్లో ఫాజిల్ కంపెనీవి ముందుంటాయి. ఈ కంపెనీకి చెందిన ఎవెరెట్ క్రోనోగ్రాఫ్ వాచీ యువతను కట్టిపడేస్తున్నది. స్పోర్టీ, రిఫైన్డ్ స్టైల్ కలగలిసి ఉన్న ఈ వాచీ సుమారు రూ.15,995 మేర ధర ఉంటుంది. 44ఎంఎం స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ కేసు, బ్లూ సన్‌రే డయల్‌తో ఆధునికమైన క్లాసీ అనుభూతిని అందిస్తుంది. 

5 /5

ఎంపోరియో అర్మానీ: ఎంపోరియో అర్మానీ నుంచి వచ్చిన ఈ నీలిరంగు సిరామిక్ క్రోనోగ్రాఫ్ వాచీ ఆకర్షణీయంగా ఉంది. రూ.26,995 ధరకు ఈ వాచ్‌ లభిస్తుంది. ఈ రోజ్ గోల్డ్ బ్లూ వాచీపై సూర్యకిరణాలు పడితే అద్భుతమైన మెరుస్తుంది.

Smart Watches ArMani Exchange ArMani Exchange Watches Casio Casio Watches diesel Diesel Watches EMporio ArMani Watches Gen Alpha

Next Gallery

Naa Anvesh Net Worth: కాంట్రవర్సీల్లోనే కాదు సంపదలోను ఆటగాడే.!. నా అన్వేష్ నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలుసా..?