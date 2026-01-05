Gen Z Batch Top 5 Luxury Watches This Is Best Gift: గడియారం అనేది ఒకప్పుడు అవసరం. కానీ ఇప్పుడు అది ఫ్యాషన్లో ఒకటిగా మారింది. ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో లగ్జరీ గడియారాలు హల్చల్ చేస్తున్నాయి. అయితే జెన్ జీ బ్యాచ్కు ఇష్టమైన టాప్ 5 లగ్జరీ వాచీలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. వాటి ధరలు, ఫీచర్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
అర్మానీ ఎక్స్ఛేంజ్: వాచీల్లో అర్మానీ ఎక్స్ఛేంజ్ చాలా స్టైలీష్గా ఉంటాయి. సొగసైన గడియారం దాని ముదురు ఆకుపచ్చ డయల్, పాలిష్ చేసిన స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ లింక్లతో ఆకర్షిస్తోంది. దీని ధర రూ.11,097 వరకు ఉంటుంది. ఫంక్షన్లకు.. సమావేశాలకు ఈ వాచీని వేసుకుని వెళ్లవచ్చు.
కాసియో ఎడిఫైస్ ఈఎఫ్ఎస్-S570డీ-1: కాసియో కంపెనీ నుంచి వచ్చిన ఈ ఎడిఫైస్ మోడల్ వాచీ స్టైల్తోపాటు ఆకర్షణీయంగా ఉంది. దీని ధర రూ.12,596 ఉంటుంది. ఈ వాచీ సౌరశక్తితో (సోలార్) పనిచేస్తుంది. అన్ని కాలాల్లోనూ ఈ వాచీ పని చేస్తుంది. అష్టభుజి ఆకారంలో.. దృఢమైన స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బ్యాండ్, సౌకర్యవంతమైన ఫిట్ ఈ వాచ్ ప్రత్యేకత.
డీజిల్ మెగా చీఫ్ స్లిమ్: డీజిల్ కంపెనీ వాచీలు కూడా జెన్ జీ తరాన్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ కంపెనీకి చెందిన మెగా చీఫ్ స్లిమ్ వాచ్ ఎంతో ప్రత్యేకతతో కూడుకున్నది. ఈ వాచ్ ధర రూ.23,968 లభిస్తుండగా.. 48ఎంఎం సన్రే గ్రేడియంట్ డయల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణ.
ఫాజిల్ ఎవెరెట్ క్రోనోగ్రాఫ్: అత్యంత ఆకర్షణీయమైన వాచీల్లో ఫాజిల్ కంపెనీవి ముందుంటాయి. ఈ కంపెనీకి చెందిన ఎవెరెట్ క్రోనోగ్రాఫ్ వాచీ యువతను కట్టిపడేస్తున్నది. స్పోర్టీ, రిఫైన్డ్ స్టైల్ కలగలిసి ఉన్న ఈ వాచీ సుమారు రూ.15,995 మేర ధర ఉంటుంది. 44ఎంఎం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కేసు, బ్లూ సన్రే డయల్తో ఆధునికమైన క్లాసీ అనుభూతిని అందిస్తుంది.
ఎంపోరియో అర్మానీ: ఎంపోరియో అర్మానీ నుంచి వచ్చిన ఈ నీలిరంగు సిరామిక్ క్రోనోగ్రాఫ్ వాచీ ఆకర్షణీయంగా ఉంది. రూ.26,995 ధరకు ఈ వాచ్ లభిస్తుంది. ఈ రోజ్ గోల్డ్ బ్లూ వాచీపై సూర్యకిరణాలు పడితే అద్భుతమైన మెరుస్తుంది.