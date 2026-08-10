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Gen Z fav movies: ట్రెండ్ మారింది.. జెన్‌జీలు ఎక్కువగా ఇష్టపడే సౌత్ సినిమాలు ఇవే!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 10, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:06 PM IST

Gen Z fav movies: సినిమాల విషయంలో జెన్‌జీ అభిరుచులు మారుతున్నాయి. కొత్త కథలు, యూత్‌ఫుల్ కంటెంట్, విభిన్నమైన స్క్రీన్‌ప్లేతో ఆకట్టుకున్న కొన్ని సౌత్ సినిమాలు Gen Zలో ఫేవరెట్‌గా నిలుస్తున్నాయి. యువత ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్న సినిమాలు ఏవో ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

 

Trending Movies1/7

సౌత్ ఇండియన్ సినిమాలు

జనరేషన్ మారుతున్న కొద్దీ ప్రేక్షకుల సినిమా అభిరుచులు కూడా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా Gen Z ప్రేక్షకులు కథలో కొత్తదనం, సహజమైన పాత్రలు, నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉండే అంశాలను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ప్రేమ, స్నేహం, కెరీర్, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, కుటుంబ సంబంధాలు వంటి అంశాలు తమ జీవితాలకు కనెక్ట్ అయితే ఆ సినిమాలను బాగా ఆదరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జెన్‌జీలకు ప్రత్యేకంగా కనెక్ట్ అయిన కొన్ని సౌత్ సినిమాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.  

Gen Z Movies2/7

ప్రేమలు

మలయాళ సినిమా ప్రేమలు Gen Z ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్న సినిమాల్లో ఒకటి. ముఖ్యంగా ఆధునిక ప్రేమ, యువత జీవితంలోని కన్ఫ్యూజన్, కెరీర్, స్నేహం, రిలేషన్‌షిప్స్‌ను సహజంగా చూపించడం ఈ సినిమాకు ప్లస్‌గా మారింది. కథలోని హ్యూమర్, పాత్రల ప్రవర్తన, సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్‌కు దగ్గరగా ఉండే సన్నివేశాలు యువతకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి.  

Gen Z Favourite Movies3/7

96

విజయ్ సేతుపతి, త్రిష నటించిన 96 ప్రేమ, జ్ఞాపకాలు, విడిపోవడం వంటి భావోద్వేగాలను చాలా సహజంగా చూపించింది. చిన్ననాటి ప్రేమను మళ్లీ కలుసుకున్నప్పుడు ఎదురయ్యే భావోద్వేగాలు, జీవితంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు వంటి అంశాలు ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. ముఖ్యంగా రిలేషన్‌షిప్స్‌ను గ్లామర్ లేకుండా నిజ జీవితానికి దగ్గరగా చూపించడం Gen Zను ఆకట్టుకుంది.  

South Indian Movies4/7

సీతారామం

సీతారామం కూడా యువతను ఆకట్టుకున్న ప్రేమకథల్లో ఒకటి. ప్రేమతో పాటు త్యాగం, బాధ్యత, జ్ఞాపకాలు వంటి అంశాలను అందమైన విజువల్స్‌తో చూపించారు. కథలోని ఎమోషన్, సంగీతం, పాత్రల మధ్య బంధం ఈ సినిమాకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తీసుకొచ్చాయి.  

South Cinema5/7

బెంగళూరు డేస్

స్నేహం, ప్రేమ, కెరీర్, వ్యక్తిగత కలలు.. యువత జీవితంలో ఎదురయ్యే ఎన్నో అంశాలను బెంగళూరు డేస్ లో చూపించారు. ప్రతి పాత్రకు ప్రత్యేకమైన లక్ష్యం, సమస్య ఉండటం, వాటిని అధిగమించే విధానం Gen Z ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా స్నేహానికి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యం ఈ సినిమాను ఇప్పటికీ ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టింది.  

Gen Z Trends6/7

మంజుమ్మెల్ బాయ్స్

స్నేహానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే సినిమాలను Gen Z ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారనడానికి మంజుమ్మెల్ బాయ్స్ మంచి ఉదాహరణ. నిజ సంఘటన ఆధారంగా రూపొందిన ఈ సినిమా స్నేహితుల మధ్య బంధం, ప్రమాదంలో ఒకరినొకరు కాపాడుకునే తపనను చూపించింది. సహజమైన పాత్రలు, ఉత్కంఠభరితమైన కథనం, బలమైన ఎమోషన్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.  

Youth Favourite Movies7/7

జెన్ జీ ఫేవరెట్ మూవీస్

మొత్తంగా చూస్తే Gen Z ప్రేక్షకులకు సినిమా అంటే కేవలం హీరోయిజం, ఫైట్లు, పాటలు మాత్రమే కాదు. తమ జీవితాలకు దగ్గరగా ఉండే కథలు, సహజమైన పాత్రలు, నిజమైన భావోద్వేగాలు, మంచి మ్యూజిక్, సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసే సన్నివేశాలు కూడా ముఖ్యమే. అందుకే ప్రేమ, స్నేహం, కెరీర్, ఒంటరితనం, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ వంటి అంశాలతో తెరకెక్కుతున్న సౌత్ సినిమాలు ఈ తరానికి బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి.

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