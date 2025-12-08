Actress Pregnant: 16 ఎళ్ళకే ప్రేమ.. ఇప్పుడు మూడోసారి ప్రెగ్నెంట్ అయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్

Heroine Pregnant : సెలబ్రిటీలు ప్రేమాయణం సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడు హార్ట్ టాపిక్..గానే ఉంటుంది. అలాంటిది ఒక స్టార్ హీరోయిన్.. ఒకసారి హీరోని ప్రేమించే పెళ్లి చేసుకుంది అంతే వారిద్దరి జంట పైన ప్రేక్షకుల దృష్టి ఎంత ఉంటుందో చెప్పనవసరం లేదు. అలాంటి ఒక జంట ఇప్పుడు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు..
సెలబ్రిటీల జీవితానికి సంబంధించిన చిన్న విషయం కూడా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద వార్తగా మారిపోతుంది. వారు ఎక్కడికి వెళ్లారు..ఏం చేశారు..ఎవరి వెంట ఉన్నారు అనే విషయాలు క్షణాల్లో వైరల్ అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి బాలీవుడ్ నటి జెనీలియా దేశ్ముఖ్ విషయంలో కనిపిస్తోంది. ఆమెకు సంబంధించిన ఒక ఫోటో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
తెలుగు ప్రేక్షకులకు జెనీలియా అంటే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది బొమ్మరిల్లు సినిమా. ఆ సినిమాలోని ఆమె పాత్ర ఇప్పటికీ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో నిలిచిపోయింది. సత్యంసినిమాతో తెలుగులో అడుగుపెట్టిన జెనీలియా, సాంబ, సై, హ్యాపీ..బొమ్మరిల్లు..వంటి విజయవంతమైన సినిమాలతో స్టార్ హీరోయిన్గా మారింది. కెరీర్ మంచి దశలో ఉన్నప్పుడే ఆమె నటుడు రితేష్ దేశ్ముఖ్ను వివాహం చేసుకుంది.
2012లో ఇద్దరి పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది. పెళ్లి తర్వాత జెనీలియా సినిమాలకు కాస్త విరామం తీసుకుని కుటుంబ జీవితంపై దృష్టి పెట్టింది. ఈ దంపతులకు రియాన్, రహిల్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. పిల్లలతో కలిసి జెనీలియా ప్రస్తుతం హ్యాపీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ గడుపుతోంది.
ఇటీవల జెనీలియా తన భర్త రితేష్తో.. కలిసి ముంబైలో జరిగిన ఒక నైట్ పార్టీలో పాల్గొంది. అక్కడ మీడియాకు పోజులు ఇచ్చిన సమయంలో తీసిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ ఫోటోల్లో జెనీలియాకు బేబీ బంప్ కనిపిస్తున్నట్లు.. అనిపించడంతో ఆమె మూడోసారి గర్భవతి అయ్యిందనే రూమర్లు మొదలయ్యాయి. ఆమె పదే పదే పొట్టపై చేతి పెట్టుకోవడాన్ని గమనించిన నెటిజన్లు ఈ పట్టీలను మరింతగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ఇలాంటి పుకార్లు జెనీలియా..రితేష్ జంటకు ఇది మొదటిసారి కాదు. గతంలో కూడా ఇదే తరహా వార్తలు వచ్చాయి. అప్పట్లో రితేష్ స్వయంగా స్పందిస్తూ అవన్నీ కేవలం రూమర్లే అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మరోసారి ఇలాంటి వార్తలు రావడంతో ఈసారి వారు ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలి. అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన రాకపోయినా..అభిమానులు మాత్రం శుభవార్త కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.