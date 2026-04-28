  • Mini AC: అమెజాన్‌లో కేవలం రూ.3,099కే మినీ ఏసీ.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Mini AC: అమెజాన్‌లో కేవలం రూ.3,099కే మినీ ఏసీ.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Amazon Mini AC Offers: ప్రస్తుతం అమెజాన్‌లో Generic Mini AC అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా వీటిపై బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Amazon Mini AC Offers Latest News: మినీ ఎయిర్ కండిషనర్ (AC)ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ స్టోరీ మీ కోసమే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌లో మినీ ఏసీలపై అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉంది. Generic Mini AC (L4 మోడల్) అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది..
ఈ Generic Mini AC (L4 మోడల్) అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఇది మినీ ఏసీ అయినప్పటికీ అద్భుతమైన ఫ్యాన్స్‌తో పని చేస్తుంది. అంతేకాకుండా హ్యూమిడిఫైయర్ (Humidifier - గాలిలో తేమను పెంచడం) వంటి ఫీచర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ ఏసీ పోర్టబిలిటీగా ఉంటుంది. ఇది చాలా తక్కువ బరువు ఉంటుంది. దీని వల్ల ఆఫీస్‌ డెస్క్‌లతో పాటు బెడ్‌ పక్కనే పెట్టుకోవడానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ ఏసీ ఇది USB కేబుల్ ద్వారా పనిచేస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ఈ ఏసీకి ప్రత్యేకమైన డిస్ల్పే ఫీచర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది.   

అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకమైన LED లైటింగ్ సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తోంది. దీని కారణంగా రాత్రిపూట కూడా నైట్‌ ల్యాంప్‌లా కూడా ఉపయోగపడేలా దీనిని కంపెనీ డిజైన్‌ చేసింది. దీని వల్ల రాత్రి పూట 7 రకాల కలర్‌ ఛేంజింగ్‌ LED లైట్లలను కూడా పొందవచ్చు. ఇందులో సైలెంట్ ఆపరేషన్ ఫీచర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎలాంటి శబ్దం లేకుండా సులభంగా పని చేస్తుంది.   

Generic Mini AC (L4 మోడల్)కి సంబంధించిన ఇతర ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో వాటర్ ట్యాంక్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి ఇందులో కూలర్‌ లాగా నీటిని నింపి దాదాపు 8 గంటల వరకు అద్భుతమైన చల్లని ఏసీ లాంటి గాలిని పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఇందులో అనేక రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి.   

ఇక ఈ ఏసీకి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్కెట్‌లో MRP ధర రూ.3,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 23 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఏసీని కేవలం రూ.3,099కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించి పేమెంచ్‌ చేస్తే ఛీప్‌ ధరకే ఇది లభిస్తోంది. 

