Tomorrow Is Last Date For Get 11 Crore Worth Prizes And Including London Trip With MG Midnight Carnival: రూ.11 కోట్ల ప్రైజ్మనీతోపాటు లండన్ ట్రిప్ పొందాలనుకుంటే రేపే ఆఫర్ చివరి రోజు. ప్రముఖ కార్ల సంస్థ అందిస్తున్న అద్భుతమైన ఆఫర్, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. మీరు కూడా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోండి. దానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
అత్యుత్తమంతోపాటు సరసమైన ధరలకు లభించే కార్లు మోరీస్ గ్యారేజెస్ కార్లు. వీటిని సూక్ష్మంగా ఎంజీ కార్లు అని పిలుస్తారు. ఈ కార్ల సంస్థ వినియోగదారులకు అద్భుతమైన అవకాశం కల్పించింది. రూ.కోట్ల విలువైన బహుమతులతోపాటు లక్కీగా లండన్ ట్రిప్ వెళ్లవచ్చు. ఈ ఆఫర్కు రేపే ఆఫర్ చివరి గడువు.
2025 సంవత్సరం ముగుస్తుండడంతో మోరీస్ గ్యారేజెస్ సంస్థ వినియోగదారులకు అద్భుతమైన ఆఫర్ ప్రకటించింది. డిసెంబర్ 5వ నుంచి 7వ తేదీ వరకు ఎంజీ మిడ్నైట్ కార్నివాల్ అనే ఆఫర్ల ఉత్సవాన్ని ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే ఒక రోజు పూర్తయ్యింది. ఇంకా ఈరోజు, రేపే అవకాశం ఉంది.
ఈ కార్నివాల్ నిర్వహిస్తుండడంతో ఎంజీ కార్ల షోరూమ్లు అర్ధరాత్రి వరకు తెరిచి ఉంటాయి. అన్ని ఎంజీ మోడళ్లపై ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు, కచ్చితమైన బహుమతులు, హాలిడే వోచర్లు, రూ.11 కోట్ల వరకు విలువైన బహుమతులు గెలుచుకునే అవకాశం. వాటిలో లండన్ పర్యటన ఆఫర్ కూడా ఉంది.
ఎంజీ సంస్థ తమ వినియోగదారులను ఆకర్షించడమే కాకుండా జీఎస్టీ తగ్గింపు ధరలను కూడా అందిస్తోంది. ఇప్పటికే జీఎస్టీ శాతం తగ్గడంతో ఆ తగ్గింపు ప్రయోజనాన్ని నేరుగా వినియోగదారుడికి అందిస్తోంది. దీంతో కార్ల ధరలు తగ్గాయి.
ఎంజీ కార్ల విక్రయాలు భారతదేశంలో భారీగా జరుగుతున్నాయి. ఎలక్ట్రిక్, ఇంధన సహాయంతో నడిచే కార్లను విక్రయిస్తోంది. ఎలక్ట్రిక్ విభాగంలో కమెట్, జెడ్ఎస్, విండ్సర్ వంటి మోడళ్లు ఎంజీ నుంచి అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్నాయి. హెక్టార్, గ్లోస్టర్, ఆస్టర్ ఎస్యూవీలో ఎంజీ కార్లు వస్తున్నాయి. ఐదు రంగుల్లో ఈ కార్లు లభిస్తున్నాయి.
ఈ ఆఫర్ పొందేందుకు వినియోగదారులు నేరుగా ఎంజీ కార్ల షోరూమ్ను సందర్శించవచ్చు. మోరీస్ గ్యారేజెస్ సంస్థకు దాదాపు శతాబ్దంపైగా అనుభవం ఉంది. మొదట బ్రిటీషర్లు ఈ కంపెనీ ప్రారంభించగా ఆ తర్వాత అనేక సంస్థల చేతులు మారి ప్రస్తుతం చైనీయుల చేతిలో ఉందని తెలుస్తోంది.