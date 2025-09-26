Gold Discount: మార్కెట్‌ ధర కంటే 30 శాతం తక్కువ ధరకే బంగారం.. ఎలానో తెలుసా?

Get 30 Percent Discount On Gold: రెండు లక్షల రూపాయలకు చేరువవుతున్న బంగారం ధర చూసి షాకవుతున్నారా? అడ్డూ అదుపు లేకుండా పెరుగుతున్న బంగారం ధర నేపథ్యంలో కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే అతి తక్కువకే బంగారం కొనవచ్చు. మార్కెట్ ధర కన్నా తక్కువకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎలానో తెలుసుకుందాం.
తక్కువ ధరకే బంగారం ఎక్కడ లభిస్తుందోనని కొనుగోలుదారులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా బంగారం ధర భారీగా ఉంది. ప్రస్తుతం బంగారం లక్షా 16 వేలకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం కొనాలంటే మన పొదుపును మొత్తం వెచ్చించాల్సిందే. అయితే పండుగల నేపథ్యంలో బంగారం ధర తక్కువకు కొనుగోలు చేసే చిట్కాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
మార్కెట్లో ఉన్న ధర కన్నా తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. దానికి మనం ఈ కామర్స్ సైట్లలో బంగారం కొనుగోలు చేయాలి. ప్రస్తుతం ఈ కామర్స్ సైట్లు భారీ ఆఫర్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఫెస్టివల్ పేరిట భారీ డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లు ఇస్తున్నాయి.
సంవత్సరం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఆన్లైన్ డిస్కౌంట్ సేల్ ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, మింత్రాతోపాటు అనేక ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్లు, యాప్లు అద్భుతమైన డీల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ కామర్స్ సైట్లలో ప్రస్తుతం అన్ని వస్తువులు 50 శాతం నుంచి 70 శాతం వరకు తగ్గింపు లభ్యమవుతున్నాయి. దుస్తులు, సౌందర్య సాధనాలు, ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలతోపాటు బంగారం కూడా డిస్కౌంట్ఆకర్షణీయంగా ఉంది.
ఈ ఆన్లైన్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఆఫర్ ప్రస్తుతం బంగారంపై 29 శాతం నుంచి 30 శాతం వరకు తగ్గింపు ఇస్తున్నాయి. బంగారం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్న సమయంలో ఈ కామర్స్ సంస్థలు అందిస్తున్న ఈ ఆఫర్తో బంగారం తక్కువ ధరకు పొందవచ్చు. ఈ ఆన్లైన్ సేల్లో బంగారం మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది. ఇక్కడ అందించిన సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు న్యూస్ దీనిని ధ్రువీకరించడం లేదు.