Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. అదృష్టవంతులే.. ఇలా 40 లక్షలు పొందవచ్చు..

Old 20 Rupee Note Sell: పాత 20 రూపాయల నోట్లను మీరు కూడా అమ్మాలనుకుంటున్నారా? ఇలా వీటిని విక్రయించి దాదాపు రూ.40 లక్షల వరకు పొందవచ్చు. అయితే, ఎలా విక్రయించాలో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Old 20 Rupee Note Sell: పాత 20 రూపాయల నోట్లు మీ దగ్గర ఉన్నాయా? అయితే లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు. పాత నోట్లకు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతూ వస్తోంది. క్రమంగా చాలామంది పాత నోట్లను విక్రయించడంతో దీనినే బిజినెస్గా మార్చుకున్నారు. పాత నోట్లను చాలామంది కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు లక్షల రూపాయలు పెడుతున్నారు.
మీ ఇంట్లో కూడా పాతకాలంనాటి 20 రూపాయల నోట్లు ఉంటే చాలు.. ఒక్కొక్క నోటుకు నాలుగు లక్షల రూపాయల వరకు సంపాదించవచ్చు. అవును ఇంతకంటే కూడా ఎక్కువ సంపాదించుకునే అవకాశం కూడా అప్పుడప్పుడు లభిస్తుంది. అయితే ఈ పాత 20 రూపాయల నోట్లోనే ఎలా విక్రయించాలి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
చాలామంది పాత 20 రూపాయల నోట్లోను ఆన్లైన్ ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు. కొంతమంది వీటిని సేకరించి ఒకేసారి అమ్మి లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. అయితే, పాత 20 రూపాయల నోట్లను మార్కెట్లో విక్రయించడానికి తప్పకుండా ఆ నోట్లు కొన్ని ప్రత్యేకతలను కలిగి ఉండాలి.
ముఖ్యంగా 20 రూపాయల నోట్లను మార్కెట్లో విక్రయించాలనుకుంటే తప్పకుండా అవి 786 సిరీస్ నెంబర్ను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. దీంతోపాటు నోటు కండిషన్ కూడా చాలా బాగుండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ నోటు పింక్ కలర్లో తప్పకుండా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఉంటేనే మార్కెట్లో విక్రయించడం సులభం అవుతుంది.
786 నెంబర్ కలిగిన పాత నోట్లను చాలామంది ముస్లిం పెద్దలు కొనుగోలు చేసేందుకు ఎంతగానో ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా మనదేశంలో ఉన్నవారికంటే ఎక్కువగా అరబ్ కంట్రీస్లో జీవించేవారు ఎక్కువగా వీటిని కొనుగోలు చేస్తారని సమాచారం.
చాలామంది 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత 20 రూపాయల నోట్లను OLXతో పాటు కాయిన్ బజార్ డాట్ కామ్ లలో విక్రయిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మీ వద్ద పాత 20 రూపాయల నోట్లు పది ఉంటే చాలు ఏకంగా రూ.40 లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు.
ఈ పాత నోట్లన విక్రయించడం చాలా సులభం.. విక్రయించాలనుకునేవారు.. పాత 20 రూపాయల నోట్లను ఫోటోలుగా తీసి నేరుగా వాటిని.. OLXలో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కావలసినవారు మీకు కాల్ చేసి విక్రయించమని అడుగుతారు. ఇలా ఎంతో సింపుల్గా అమ్మొచ్చు..
నోట్: RBI ప్రకారం, పాత నోట్లను విక్రయించడం నేరం.. కాబట్టి భారత్లో నోట్లు అమ్మడం, కొనుగోలు చేసేవారిపై కేంద్రం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. అలాగే ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు..