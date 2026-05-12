Spray Fan Deal: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్..కేవలం రూ.984కే AC లాంటి చల్లని గాలినిచ్చే స్ప్రే ఫ్యాన్!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 12, 2026, 01:43 PM IST|Updated: May 12, 2026, 01:43 PM IST

Efluky Double Ended Spray Fan Price Cut: అమెజాన్‌లో efluky 4000mAh Double Ended స్ప్రే ఫ్యాన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. కాబట్టి AC లాంటి గాలి కలిగిన మంచి ఫ్యాన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇదే మంచి అవకాశం. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే 41 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది.

ఇటీవలే మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చిన efluky 4000mAh Double Ended  స్ప్రే ఫ్యాన్ వేసవి సందర్భంగా అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తాది. దీనికి ఇప్పటికే మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ కూడా ఉంది.. వేసవికాలం కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ ఫ్యాన్ యువత ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.. అయితే మీరు కూడా ఇది కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ తెలుసుకుందా..

ప్రస్తుతం ఈ స్ప్రే ఫ్యాన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో లభిస్తోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన డబుల్ ఎండెడ్ డిజైన్ (Double Ended Design) కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో రెండు వైపులా ఫ్యాన్లు ఉండడంవల్ల ఎక్కువ గాలిని అందించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అంతేకాకుండా మిస్ట్ స్ప్రే ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల నీటి ట్యాంకు సహాయంతో సన్నని పొగ మంచు లాంటి నీటి తుంపర్లను చిలకరిస్తుంది.

అంతేకాకుండా త్రీ స్పీడ్ బటన్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల మీ అవసరానికి తగినట్లుగా గాలి వేగాన్ని లో-తో పాటు మీడియం హై అనే మోడ్లను వినియోగించి సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు.. అలాగే రాత్రి వేళల్లో నైట్ లాంప్‌గా కూడా వినియోగించుకునేందుకు ఇందులో ప్రత్యేకమైన ఎల్ఈడి లైట్ సపోర్టు కూడా అందుబాటులో ఉంది.  

ఇవే కాకుండా ప్రత్యేకమైన రిమోట్ కంట్రోల్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఫ్యాన్ వేగాన్ని, స్ప్రే మోడ్ ను దూరం నుంచి ఎంతో సులభంగా నియంత్రించుకునే సదుపాయం ఈ రిమోట్ ద్వారా లభిస్తుంది. అలాగే ఇవే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్‌తో పాటు అద్భుతమైన స్టైలిష్ డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం..  

ఇక ఈ ఫ్యాన్‌కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్కెట్‌లో ఇది MRP రూ.1,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్ లో కొనుగోలు చేసే వారికి 41 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.984కే అందుబాటులో ఉంది. అదేవిధంగా దీనిపై అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.28 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.

