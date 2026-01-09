English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ai+ Pulse Price: సంక్రాంతి బంపర్‌ ఆఫర్‌.. 5000 mAh బ్యాటరీ మొబైల్ కేవలం రూ.1,500కే..

Ai+ Pulse Special Price: సంక్రాంతి సందర్భంగా జంబో బ్యాటరీ కలిగిన మంచి మొబైల్‌ను అత్యంత తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో కూడిన Ai+ Pulse (Black, 64 GB) మొబైల్ రూ.1,500లోపే లభిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Ai+ Pulse Price Cut: సంక్రాంతి సందర్భంగా ఇప్పటికే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఆఫర్ల సందడి మొదలైంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో కూడిన మొబైల్ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని మొబైల్స్ అయితే,ఎప్పుడు లేనని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో మంచి బ్యాటరీతో కూడిన మొబైల్‌లో కేవలం రూ.5 వేలకి కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మంచి అవకాశం రానే వచ్చేసింది..
 
ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Ai+ Pulse (Black, 64 GB) మొబైల్ అత్యంత తగ్గింపు ధరికే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా.. అదనంగా ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Ai+ Pulse (Black, 64 GB) స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.745 అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది 64 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో లభిస్తోంది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన Unisoc T615 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.   

వెనక భాగంలో ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ  ఫీచర్లతో కూడిన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇది బ్యాక్‌లో 50 MP AI వెనుక కెమెరా వస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన 5 MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000 mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది.   

అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 (NxtQuantum OS) ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా లభిస్తోంది. అయితే, ఇది 5జి కనెక్టివిటీతో కాకుండా కేవలం 4G వోల్టీ (VoLTE) సపోర్ట్‌ను మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.   

ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని అసలు ధర మార్కెట్‌లో MRP రూ.7,999 ఉండగా.. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి సందర్భంగా కేవలం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్‌తో  రూ.5,999 కే లభిస్తోంది. అలాగే గూగుల్ పేతో పాటు ఫోన్ పే ఇతర యూపీఐ యాప్స్‌తో పేమెంట్ చేసే వారికి ఇన్స్టంట్‌గా రూ.500 తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.5,500 పొందవచ్చు.   

మరింత చీప్ ధరకు ఈ మొబైల్ పొందాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఏదైనా మంచి కండిషన్ కలిగిన మొబైల్ ను ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్‌లో భాగంగా ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ పై గరిష్టంగా రూ.4,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.1,500కే పొందవచ్చు. అయితే, ఈ తగ్గింపు అనేది పాత ఎక్స్చేంజ్ చేసే మొబైల్ కండిషన్‌ను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది.  

