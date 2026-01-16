English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Oppo A5X 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.1,100 కడితే.. 6000mAh భారీ బ్యాటరీ Oppo A5X మొబైల్ మీ సొంతం!

Oppo A5X 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ.1,100 కడితే.. 6000mAh భారీ బ్యాటరీ Oppo A5X మొబైల్ మీ సొంతం!

OPPO A5x స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై స్పెషల్‌గా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా.. ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించు కొనుగోలు చేస్తే చీప్ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు.
  • Jan 16, 2026, 06:16 PM IST

Oppo A5X 5G Lowest Price: మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా ఒప్పో (OPPO) బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన మొబైల్స్‌ను అత్యంత తక్కువ ధరకే విక్రయిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇటీవలే మార్కెట్‌లోకి విడుదలైన చీప్ ధరలకే లభించే ఒప్పో స్మార్ట్‌ఫోన్స్ ఇప్పుడు ఈ సేల్‌లో మరింత తక్కువ ధరకే లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సేల్‌లో అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభించే ఓ మొబైల్‌కు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /7

ఫ్లిప్‌కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ (Flipkart Republic Day Sale 2026) సందర్భంగా OPPO A5x స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఈ మొబైల్ కూడా మంచి ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ 6.67 అంగుళాల HD+ LCD డిస్‌ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 1000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది.

2 /7

3 /7

OPPO A5x మొబైల్ అద్భుతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 (MediaTek Dimensity 6300) 5G చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఇది మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ఇందులోని హైఎండ్ వేరియెంట్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక బేస్ వేరియంట్ 64GBని కలిగి ఉంటుంది.

4 /7

వెనక భాగంలో ఈ మొబైల్ చాలా ప్రీమియం కెమెరా మాడ్యూల్‌ని కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని మెయిన్ కెమెరా 32MP ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక అదనంగా మరో కెమెరా కూడా ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 5MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా ఉంటుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh భారీ బ్యాటరీ, 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది..

5 /7

ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన  మిలిటరీ గ్రేడ్ షాక్ రెసిస్టెన్స్ (MIL-STD-810H)తో పాటు IP54 రేటింగ్‌తో మార్కెట్‌లోకి విడుదలైంది. అంటే ఈ ఫోన్ కింద పడ్డ పగలకుండా ఉంటుంది. అదేవిధంగా నీటి చినుకులకు కూడా తట్టుకోగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు కంపనీ క్లైమ్ చేస్తుంది. ఇక ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్‌లో ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి. 

6 /7

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా ఒప్పో A5x బేస్ వేరియంటును కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ వేరియంట్ కేవలం ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ11,399 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే దీనిని ఈ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ తో దాదాపు రూ.600 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.   

7 /7

అలాగే ఈ OPPO A5x స్మార్ట్ ఫోన్‌ను ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి చాలా తగ్గింపు ధరకే ఈ OPPO A5x స్మార్ట్ ఫోన్ పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఏదైనా బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన మొబైల్‌ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.10 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీనిని వినియోగించి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేస్తే కేవలం రూ.1,100 లోపే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

Oppo Reno oppo 5g Oppo 15 Oppo Reno 15 Reno 15 Oppo Reno Pro Oppo 15 Pro

Next Gallery

US vs Denmark: డెన్మార్క్ గ్రీన్‌ ల్యాండ్‌ను కాపాడుతుందా? అమెరికా సైన్యంతో పోలిస్తే దాని సైన్యం బలం ఎంత?