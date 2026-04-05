Vivo T5x 5G: కేవలం రూ.999కే Vivo T5x 5G.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్!

Vivo T5x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే చాలా చీప్ ధరకే మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు..

Vivo T5x 5G Price: అత్యంత తక్కువ ధరకే మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ముఖ్యంగా ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో వివో మొబైల్స్ చాలా చీప్ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మార్చి 17వ తేదీన విడుదలైన Vivo T5x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరలోనే లభిస్తోంది. 
Vivo T5x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.76 అంగుళాల FHD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1200 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది.   

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400 Turbo (4nm చిప్‌సెట్) ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది శక్తివంతమైన భారీ 7200 mAh బ్యాటరీతో పాటు 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ బ్యాక్ సెటప్‌లో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్‌ని కలిగి ఉంటుంది.   

ఈ Vivo T5x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఉన్న కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని ప్రధాన కెమెరా Sony IMX852 సెన్సార్‌తో 50MP మెయిన్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 2MP డెప్త్ సెన్సార్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది.  ఇది Android 16 ఆధారిత Funtouch OS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది.  

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 128Gb స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ.28,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 34 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో రూ.18,999కే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. కొన్ని బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి మరింత తగ్గింపు దరకే లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.   

ఈ Vivo T5x 5G మొబైల్ నుంచి ధరకే పొందాలి.. అనుకునేవారు ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌కు సంబంధించిన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో పాటు రూ.18 వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తోంది. వీటన్నిటిని వినియోగించి ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేస్తే కేవలం రూ.999 లోపే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

Milind Soman Fitness Secret: 60లోనూ 20లా ఫిట్‌గా ఉన్న మిలింద్ సోమన్ సీక్రెట్ ఇదే!