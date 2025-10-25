English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • 786 Serial Number Note Sell: మీ దగ్గర ఈ నెంబర్ ఉన్న నోట్లుంటే.. రూ.20 లక్షలు రాత్రికి రాత్రే సంపాదించవచ్చు!

786 Serial Number Note Sell: మీ దగ్గర ఈ నెంబర్ ఉన్న నోట్లుంటే.. రూ.20 లక్షలు రాత్రికి రాత్రే సంపాదించవచ్చు!

786 Serial Number Note Price: 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన ఏ నోటునైనా సులభంగా ఆన్లైన్ ద్వారా విక్రయించవచ్చు. ఈ నెంబర్ కలిగిన నోట్లను మార్కెట్లో రెండు లక్షల రూపాయలకు పైగా ధరతో అమ్ముతున్నారు. అయితే ఈ నోట్లను ఎలా అమ్మాలో తెలుసుకుందాం.

786 Serial Number Note Sell Online: గత కొద్ది రోజుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో పాత నోట్లతో పాటు నాణేలకు సంబంధించిన అనేక వార్తలు వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. చాలామంది ఈ వార్తల నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ పొంది వారి దగ్గర ఉన్న పాత నోట్లను ఎలా విక్రయించాలనే అంశాలను తెలుసుకుంటున్నారు. నిజానికి కొంతమంది ఇప్పటికే పాత నోట్లను అమ్మేసి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. అయితే ఆన్లైన్లో పాత నోట్లనో అమ్మడం చాలా సులభం.. అదెలాగో? అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /6

విదేశాల్లో అరుదైన కరెన్సీని ఇష్టపడే వారు ఉంటారు. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది వీటిని సేకరించేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. కొంతమంది అయితే అరుదైన పాత నోట్లను కొనుగోలు చేసేందుకు లక్షల రూపాయలు పెట్టి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చాలామంది విదేశీయులు భారతదేశానికి సంబంధించిన అరుదైన కరెన్సీని కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు.   

2 /6

ఇక మరికొంతమంది పాత కరెన్సీతో పాటు కొత్త నోట్లను కూడా సులభంగా అమ్ముతున్నారు. కొత్త నోట్లకి అంతగా డిమాండ్ లేకపోయినప్పటికీ.. అవి కొన్ని అరుదైన లక్షణాలు కలిగి ఉంటే ఏకంగా రెండు లక్షల రూపాయల వరకు అమ్ముడుపోతున్నాయి. ఇలా మీ దగ్గర కూడా కొత్త నోట్లు ఉంటే ఎంతో సులభంగా వీటిని ఆన్లైన్లో విక్రయించవచ్చు. 

3 /6

ముఖ్యంగా కొత్త నోట్లను ఆన్లైన్ ద్వారా అమ్మాలనుకుంటే తప్పకుండా అవి 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ నెంబర్ కలిగిన ఒక్క రూపాయి, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 2000 నోట్లను కూడా ఎంతో సులభంగా ఆన్లైన్లో విక్రయించవచ్చు. ఈ నెంబర్ సిరీస్ కలిగిన నోట్లకు మార్కెట్లో మంచి రిమాండ్ ఉంది.   

4 /6

ఏ నోటి పైన అయినా 786 సిరీస్ నెంబర్ ఉంటే దానిని సులభంగా 2 లక్షల రూపాయలకు అమ్మచ్చు. ఇలా అమ్మి కొందరు రాత్రికి రాత్రే లక్షల సంపాదించిన వారు కూడా ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు చాలామంది పాత నోట్లను దృష్టిలో పెట్టుకొని వీటిని సేకరించే పనిలో పడ్డారు. పాత నోట్లనో సేకరించి బల్కుగా ఆన్లైన్‌లో అమ్మేస్తున్నారు. 

5 /6

786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన ఎలాంటి నోటైనా మీ దగ్గర ఉంటే ఇండియామార్ట్, ఈబే, క్వికర్ వంటి క్లాసిఫైడ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. కొంతమంది ఈ సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన నోట్లను ఏకంగా 2 లక్షల రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు. ఇలాంటి నోట్లు మీ దగ్గర పది ఉంటే రూ.20 లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు.   

6 /6

నోట్: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పాత నోట్లతో పాటు కొత్త నోట్లను ఆన్లైన్ ద్వారా విక్రయించడం చట్టరీత్య నేరం. ఇలా చేసిన వారిపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది. అలాగే ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియాను ఆధారంగా తీసుకొని రాసింది మాత్రమే. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.  

100 Rs 786 Note 100 Rs 786 Note Price 100 Rupees 786 Note Price 500 Note 786 Number Price 500 Rs 786 Note

Next Gallery

Jio: పండగ చేస్కోండి.. జియో బంపర్‌ ఆఫర్‌ అపరిమిత వాయిస్‌ కాలింగ్‌.. డేటా, అమెజాన్‌ ప్రైమ్ హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!