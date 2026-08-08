/Flipkart ఫ్రీడమ్ సేల్ ధమాకా.. రూ.11 వేలకే POCO M8 Power 5G ఫోన్‌ ఎలా కొనాలో తెలుసా?

POCO M8 Power 5G Flipkart Offer: ఫ్లిప్కార్ట్లో ఫ్రిడమ్ సేల్లో భాగంగా POCO M8 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే వెరీ చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
POCO M8 Power 5G Flipkart Offer: ఒకప్పుడు స్మార్ట్ఫోన్ వాడు వారు ఎక్కువగా బ్యాటరీతో భయపడేవారు.. ఎందుకంటే, ఎక్కువ సమయం వినియోగించడం వల్ల ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది.. ఆ తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ అవుతుందని.. అయితే, ఇప్పుడు ఈ భయాన్ని తొలగిస్తూ పోకో కంపనీ మార్కెట్లోకి అతి తక్కువ ధరలోనే అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల చేసింది. ఇది అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచ మంచి ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఇటీవలే మార్కెట్లోకి వచ్చిన POCO M8 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్కి మంచి క్రేజ్ లభించింది. ఇది బ్యాటరీతో బాధపడుతున్న వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని.. ఏకంగా 8000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే చాలు.. కొన్ని రోజుల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుంది.
అయితే, ఇప్పుడు ఈ POCO M8 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్లిప్కార్ట్ ఫ్రిడమ్ సేల్లో భాగంగా అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ధరల వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని ధర MRP రూ.54,999 కాగా.. ఈ సేల్లో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.30,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.24,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇందులో భాగంగా పేమెంట్ చేసేవారికి వెరీ చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఇక బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా Flipkart Axis, SBI బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.1,250 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా పాత మొబైల్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.13,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు రూ.11,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఇక దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.9-అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం వల్ల ఫోన్ వాడకం చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. మండుటెండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించేలా 1800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
దీంతో పాటు కింద పడినా తట్టుకునేలా కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది.. ఇందులో లేటెస్ట్ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4nm) ప్రాసెసర్ని అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇది ఏకంగా ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హైపర్ఓఎస్ 3 (HyperOS 3) సాఫ్ట్వేర్తో వస్తోంది. అలాగే ఇది అద్భుతమైన 50MP AI ప్రధాన కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.