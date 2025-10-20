Bajaj Pulsar 125 Price Cut: ఫ్లిప్కార్ట్లో బజాజ్ పల్సర్ అత్యంత తగ్గింపు జరిగే అందుబాటులో ఉంది.. దీనిపై ఎన్నో రకాల బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ. 10 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
Bajaj Pulsar 125 Price Cut: ఎప్పటినుంచో మంచి మోటార్ సైకిల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా కేవలం 70 వేలల్లోనే.. అయితే మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది.. ప్రీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన బజాజ్ పల్సర్ 125 ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ మోటార్ సైకిల్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా దీనిపై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ మోటార్ సైకిల్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్, దీనిపై ఉన్న ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాలు తెలుసుకుందాం..
bajaj pulsar 125 neon disc single seat మోటార్ సైకిల్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది 4-స్ట్రోక్, 2-వాల్వ్, ట్విన్ స్పార్క్ BSVI కంప్లైంట్ DTS i ఇంజన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా దీని ఇంజన్ గరిష్టంగా 8500 rpm శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అలాగే ఇది 6500 rpm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
ఈ Bajaj Pulsar 125 మోటార్ సైకిల్ లీటర్ పెట్రోల్కి దాదాపు 50 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీని ఫ్రంట్ వీల్కి 240 mm వెంటిలేటెడ్ డిస్క్ బ్రేక్ ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ట్యూబ్ లెస్ టైర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు వెనక భాగంలో 5-స్టెప్ నైట్రోక్స్ (Nitrox) షాక్ అబ్జార్బర్స్ సస్పెన్షన్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ మోటార్ సైకిల్ 11 లీటర్ల వరకు ఇంధన సామర్ధ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే దీనిని చూడడానికి అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉండడమే కాకుండా ఇది స్పోర్ట్స్ లుక్లో కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని ధర రూ.77 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. వేరియంట్ని బట్టి ధర మారుతుంది.
ఇక దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రస్తుతం ఈ Bajaj Pulsar 125 మోటార్ సైకిల్ రూ.79,999 అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ మోటార్ సైకిల్కి సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. గరిష్టంగా భారీ డిస్కౌంట్ పొందడానికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్ను వినియోగించుకోవచ్చు. దీనికోసం ముందుగా మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.10 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పొందిన డిస్కౌంట్తో ఈ Bajaj Pulsar 125 మోటార్ సైకిల్ కేవలం రూ.69,999కే లభిస్తుంది. ఇక ఇతర బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులపై కూడా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎస్బిఐ, యాక్సిస్ బ్యాంకులకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ. 6 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.