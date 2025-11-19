Cmf By Nothing Phone 2 Pro 5G Price Cut: ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో CMF by Nothing Phone 2 Pro స్మార్ట్ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్తో భాగంగా దీనిని కేవలం రూ.2,177కే పొందవచ్చు. అలాగే దీనిపై స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ ఆఫర్స్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Cmf By Nothing Phone 2 Pro 5G Price: ఫ్లిప్కార్ట్లో CMF by Nothing Phone 2 Pro మొబైల్ అత్యంత తగ్గింపు ధరలో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఎప్పటి నుంచో మంచి ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తక్కవ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇది సరైన సమయంగా భావించవచ్చు. ఈ సీఎమ్ఎఫ్ స్మార్ట్ఫోన్ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న అన్ని ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
CMF by Nothing Phone 2 Pro స్మార్ట్ఫోన్ మిడ్-రేంజ్ 5G మొబైల్తో విడుదలైంది. ఇది 6.77 అంగుళాల ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED (LTPS) డిస్ల్పే పేరుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 080 x 2392 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో విడుదలైంది. ఇది 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G ఆక్టా-కోర్ చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక దీని బ్యాంక్ సెటప్లో ట్రిపుల్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఈ కెమెరాల్లో EIS సపోర్ట్తో 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదనంగా 50MP టెలిఫోటో కెమెరా, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ మొబైల్ ఫ్రంట్ భాగంలో 16MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000 mAh బ్యాటరీ, 33W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా Nothing OS 3.2తో Android v15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో విడుదలైంది. ఇది ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో CMF Phone 2 Pro స్మార్ట్ఫోన్ స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ఇది ఇప్పుడు రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ (8GB RAM + 128GB) స్టోరేజ్ రూ.18,999తో పాటు 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ రూ.20,999 వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది.
ఇక మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయ. దీని ధర మార్కెట్లో MRP రూ.22,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి 21 శాతం వరకు తగ్గింపుతో కేవలం రూ.17,999కే పొందవచ్చు. బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.16,177కే పొందవచ్చు.
ఇక దీనిని ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి భారీ బోనస్ లభిస్తుంది. ఎదైన బ్రాండ్కి సంబంధించిన పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.14,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ బోనస్ ధర నుంచి తీసేస్తే దాదాపు రూ.2,177కే పొందవచ్చు. అదనంగా తగ్గింపు పొందడానికి ఇతర ఆఫర్స్ను కూడా ఎంతో సులభంగా వినియోగించవచ్చు.