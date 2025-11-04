English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CMF by Nothing Phone 2 Pro ఫోన్‌పై దిమ్మతిరిగే ఆఫర్‌.. రూ.3 వేలకే పొందండి!

Nothing Phone 2 Pro Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో CMF by Nothing Phone 2 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. అన్ని ఆఫర్స్‌ పోనూ రూ.3,699కే పొందవచ్చు. 

Nothing Phone 2 Pro Price Cut: ఎప్పటి నుంచో CMF బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బిగ్‌ బజాత్‌ సేల్‌ ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్‌లో అన్ని బ్రాండ్‌లతో పాటు CMF బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన మొబైల్స్‌ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ బ్రాండ్‌లో ఏ మొబైల్‌ తక్కువ ధరకు లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో CMF by Nothing Phone 2 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత చౌక ధరకు లభిస్తుంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌తో లభిస్తోంది. 

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 6.77 అంగుళాల ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED డిస్‌ప్లేతో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌తో లభిస్తోంది. 

ఇక వెనుకవైపు ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ప్రధాన కెమెరా 50MP ప్రధాన కెమెరాతో లభిస్తోంది. అలాగే అదనంగా 50MP టెలిఫోటో లెన్స్ (2X ఆప్టికల్ జూమ్), 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫ్రంట్‌ భాగంలో 16MP సెల్ఫీ కెమెరా వచ్చింది.

ఈ CMF by Nothing Phone 2 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌  ఎంతో శక్తివంతమైన 5000 mAh బ్యాటరీతో పాటు 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ లభిస్తోంది. ఇక ఇది  Android 15 ఆధారిత Nothing OS 3.2 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో రన్‌ అవుతుంది. అలాగే ఇది రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌తో లభిస్తోంది. మొదటి స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ (8GB RAM + 128GB) రూ.18,999తో లభిస్తోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్‌ (8GB RAM + 256GB) రూ.20,999తో అందుబాటులో ఉంది.  

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు క్యాష్‌బ్యాక్‌ ఆఫర్స్‌ వినియోగిస్తే కేవలం రూ.17,999కే ఈ మొబైల్ పొందవచ్చు. అలాగే ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగించే వారికి రూ.14,300 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్‌ మొబైల్‌ ధర నుంచి తీసేస్తే రూ.3,699కే పొందవచ్చు..  

NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ను ఆధారంగా తీసుకుని రాసింది మాత్రమే.. ఇక్కడ అందించిన సమాచారాన్ని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించవదు..   

