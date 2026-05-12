/Gesto Fan: కేవలం రూ.1,599కే AC లాంటి రీఛార్జబుల్ టేబుల్ ఫ్యాన్.. ఎక్కడికైనా పట్టుకెళ్లొచ్చు!

Gesto Table Fan Amazon Offers: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో Gesto 9.6 ఇంచ్ హై స్పీడ్ రీఛార్జబుల్ టేబుల్ ఫ్యాన్ అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అదనంగా కూపన్ డిస్కౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉండటం విశేషం..
ముఖ్యంగా Gesto 9.6 ఇంచ్ హై స్పీడ్ రీఛార్జబుల్ టేబుల్ ఫ్యాన్ అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇది ఇప్పుడు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అయితే ఈ రీఛార్జబుల్ ఫ్యాన్ ఏయే ఫీచర్స్, డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Gesto 9.6 ఇంచ్ హై స్పీడ్ రీఛార్జబుల్ టేబుల్ ఫ్యాన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మొత్తం మూడు స్పీడ్ మోడ్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో లో (Low), మీడియం (Medium), హై (High) మోడ్స్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన ఇన్బిల్ట్ ఎల్ఈడి లైట్ సిస్టం కూడా అందుబాటులో ఉంది.
అలాగే ఇందులో మల్టీ యాంకిల్ అడ్జస్ట్మెంట్ సిస్టం కూడా అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా వివిధ వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఫ్యాన్ను తయారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఫ్యాన్ హెడ్ను మీకు కావలసిన కోణంలోకి ఎంతో సులభంగా అటు ఇటు తిప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇది కేవలం 9.6 ఇంచుల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండడం వల్ల ఎక్కడికి పడితే అక్కడకి తీసుకెళ్లొచ్చు..
అలాగే ఇది అద్భుతమైన 3000mAh బ్యాటరీ సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. దాదాపు ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు ఎనిమిది గంటల వరకు స్పీడ్ మోడ్ని బట్టి బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనిని USB కేబుల్ వినియోగించి ఎంతో సులభంగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ ఫ్యాన్ ఆఫీసుల్లో, కిచెన్లో, స్టడీ టేబుల్కు పెట్టి సులభంగా వినియోగించవచ్చు..
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని అసలు ధర MRP రూ.1,999 కాగా.. ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి 20 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.1,599 లోపే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా దీనిపై కూపన్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఒక్కొక్క వినియోగదారునికి ఒక్కొక్క రకమైన కూపన్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది.