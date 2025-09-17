Google Pixel 9 Price In Big Billion Days 2025: అత్యంత చీప్ ధరకే గూగుల్ పిక్సెల్ 9 కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఇప్పుడు కేవలం రూ.14 వేలలోపే అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
Google Pixel 9 Price In Big Billion Days 2025 Telugu: ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ ఆఫర్స్లో భాగంగా అన్ని రకాల స్మార్ట్ ఫోన్స్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ను ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా యాపిల్ మొబైల్స్తో పాటు సాంసంగ్ గూగుల్ మొబైల్స్ అత్యంత చీప్ ధరలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి. అత్యంత ప్రీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన మొబైల్స్ చీప్ ధరలోనే లభించబోతున్నట్లు ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా గూగుల్ పిక్సెల్ మొబైల్పై ఎన్నడూ చూడని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
ఎప్పటినుంచో అత్యంత ప్రీమియం కెమెరా కలిగిన మంచి స్మార్ట్ ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే బెస్ట్ చాన్స్గా భావించవచ్చు. గూగుల్ పిక్సెల్ 9 స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత చీపు ధరలకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6.3 అంగుళాల యాక్చువా డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 60-120Hz స్మూత్ డిస్ప్లే రేట్ ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే గరిష్టంగా 2700 నిట్స్ (పీక్ బ్రైట్నెస్) వరకు బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ గూగుల్ పిక్సెల్ 9 స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రత్యేకమైన గూగుల్ టెన్సర్ G4 చిప్సెట్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా టైటాన్ M2 సెక్యూరిటీ కో ప్రాసెసర్తో విడుదలైంది. ఇక దీని బ్యాక్లో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 50MP వైడ్ లెన్స్, 48MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్తో వస్తోంది.
ఈ గూగుల్ పిక్సెల్ 9 మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 4700mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది అంతేకాకుండా 45W ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్, ఫాస్ట్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది కేవలం ఒక వేరియంట్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. మార్కెట్లో దీని ధర రూ.79,999గా ఉంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో ఈ మొబైల్ను భాగంగా వివిధ రకాల క్రెడిట్ కార్డులతో పాటు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్లను వినియోగించి.. కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పోను కేవలం రూ.34,999కు మాత్రమే లభించబోతోంది. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్లను వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా రూ.20 వేల వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో కేవలం రూ.14,999కే ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.