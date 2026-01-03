Google Pixel 9A Price: Pixel 9A స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఫ్లిప్కార్ట్లో స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీనిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపుతో ఈ మొబైల్ పొందవచ్చు.
Google Pixel 9A Price Drop In India: ఎప్పటినుంచో గూగుల్ కంపెనీకి సంబంధించిన స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకు టైమ్ రానే వచ్చేసింది. 2026 సంవత్సరం ప్రారంభం సందర్భంగా ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఈ బ్రాండ్ మొబైల్ పై ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి హై బడ్జెట్ మొబైల్స్ కూడా అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా Pixel 9A చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ మొబైల్ ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్లో భాగంగా Pixel 9A స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.3 అంగుళాల Actua (pOLED) డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 2700 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ గూగుల్ సొంత Tensor G4 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది. ఇక దీని వెనక భాగంలో 48MP మెయిన్ కెమెరా తో పాటు 13MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఫ్రంట్ భాగంలో 13MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ కెమెరా ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది
ఇక ఈ మొబైల్ కెమెరాకు సంబంధించిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో ప్రత్యేకంగా మ్యాజిక్ ఎరేజర్, బెస్ట్ టేక్, యాడ్ AI ఫోటో ఎడిటింగ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5100mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 23W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కు సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రస్తుతం బేస్ వేరియంట్ మొబైల్ను మార్కెట్లో MRP ధర రూ.49,999తో అందుబాటులో ఉంచారు. అయితే, దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా భారీ తగ్గింపుతో రూ.39, 999కే అందుబాటులో ఉంది. అంటే దాదాపు పదివేల పాటు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది.
అలాగే కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా అదనంగా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ పై ఫ్లిప్కార్ట్ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్స్ లో భాగంగా ప్రముఖ ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.3000 వరకు ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే మరింత తగ్గింపు పొందడానికి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించవచ్చు. దీనికోసం ఏదైనా బ్రాండ్కి సంబంధించిన కండిషన్ కలిగిన మొబైల్ ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే.. రూ.28 వేల బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ మొబైల్ను కేవలం రూ.8,999కే దీనిని పొందవచ్చు.