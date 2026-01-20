English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Pan Card Loan: బ్యాంక్‌కు వెళ్లాల్సిన పనిలేదు.. పాన్ కార్డ్‌తో రూ. 5 లక్షల లోన్.. 24 గంటల్లో డబ్బు మీ అకౌంట్‌లో..!

Personal Loan with PAN Card: మీ దగ్గర పాన్ కార్డ్ ఉందా..? అయితే ఈ గుడ్‌న్యూస్ మీకోసమే. పాన్ కార్డు ఉపయోగించి మీరు పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవచ్చు. అవును మీరు విన్నది నిజమే. పాన్ కార్డు ద్వారా మీకు రూ. 50 వేల నుంచి రూ. 5 లక్షల వరకు లోన్ పొందే అవకాశం ఉంది. కేవలం 24 గంటల్లోనే డబ్బు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్‌కి వస్తుంది. మరి ఈ లోన్‌కి వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉంటాయి..? అర్హతలు ఏంటి..? దరఖాస్తు విధానం ఎలా..? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
ఆర్థిక లావాదేవీల పరంగా పాన్ కార్డ్ (పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్) అనేది అత్యంత కీలకమైనది. ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్ దాఖలు చేయడం, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు తీసుకోవడం, ఆస్తుల కొనుగోలు లేదా అమ్మకం, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం, క్రెడిట్ కార్డులు పొందడం, వాహనాలు లేదా జువెలరీ కొనుగోలు వంటి అనేక కార్యకలాపాలకు పాన్ కార్డ్ తప్పనిసరి. అయితే, కేవలం గుర్తింపు కోసమే కాకుండా.. మీ పాన్ కార్డ్ ద్వారా రూ. 5 లక్షల వరకు రుణాన్ని కూడా పొందవచ్చు.  

పాన్ కార్డ్ ద్వారా పర్సనల్ లోన్ పొందడానికి దరఖాస్తుదారులకు కొన్ని నిర్దిష్టమైన షరతులు ఉంటాయి. ముందు పాన్ కార్డ్ ఆధార్‌తో లింక్ అయి ఉండాలి. దరఖాస్తుదారుని వయస్సు 21 నుంచి 57 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. నెలవారీ జీతం కనీసం రూ. 25 వేలు ఉండాలి. దరఖాస్తుదారునికి ఒక యాక్టివ్, వాలిడ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలి. అలాగే సిబిల్ స్కోర్ 650 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి. బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు ఈ అర్హతల ఆధారంగానే లోన్‌ను మంజూరు చేస్తాయి.   

పాన్ కార్డ్ ఆధారంగా మీకు రూ. 50 వేల నుంచి రూ. 5 లక్షల వరకు లోన్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వడ్డీ రేటు సాధారణంగా 11 నుంచి 12 శాతం ఉంటుంది. అయితే, మీ సిబిల్ స్కోర్, ఇతర అంశాల ఆధారంగా కొన్ని సందర్భాల్లో వడ్డీ రేటు 14 శాతం వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. అలాగే మీ దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కరెక్ట్‌గా ఉంటే కేవలం 24 గంటల్లోనే లోన్ మొత్తం మీ బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో జమవుతుంది. ఈ లోన్‌కి అప్లయ్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సులభం. ముందుగా మీరు చేయాల్సిందల్లా పాన్ కార్డ్ ఆధారంగా తక్షణ రుణాలు అందించే బ్యాంకులను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. 

ఆయా బ్యాంకులు అందించే వడ్డీ రేట్లు, ఇతర నియమ నిబంధనలను సరిచూసుకుని.. మీకు అనుకూలమైన ఆఫర్ ఉన్న బ్యాంకును ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ బ్యాంక్ అఫీషియల్ వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి, ఇన్‌స్టంట్ లోన్ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేసి.. అక్కడ అడిగిన వివరాలను ఫిల్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన తర్వాత, మీ క్రెడెన్షియల్స్‌తో లాగిన్ అయి లోన్ కోసం అప్లయ్ చేయాలి. వెబ్‌సైట్‌లో అడిగిన వ్యక్తిగత, ఆర్థిక వివరాలను నింపాలి. చివరగా లోన్ ఎంత కావాలి..? ఎంత సమయంలో చెల్లిస్తారు, అలాగే నెల నెల ఎంత చెల్లిస్తారనే ఈఎంఐ వివరాలను సమీక్షించుకోవాలి. వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన తర్వాత లోన్ మొత్తం మీ బ్యాంకు అకౌంట్‌లో జమ అవుతుంది.  

పాన్ కార్డ్ లోన్ కోసం కొన్ని ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్స్‌ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. మీ క్రెడిట్ స్కోర్, మీ పేరు మీద ఉన్న ఇతర యాక్టివ్ లోన్లను ట్రాక్ చేయడానికి పాన్ కార్డ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇక మీ గుర్తింపు, అడ్రస్ ప్రూఫ్‌గా ఆధార్ కార్డ్ పనిచేస్తుంది. ఈ రెండు డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే లోన్ ప్రక్రియ సులభమవుతుంది. వీటితో పాటు, వెరిఫికేషన్ కోసం ఓటర్ ఐడి, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా కరెంట్ బిల్లు, గ్యాస్ బిల్లు, నీటి బిల్లు అడగవచ్చు. అలాగే, మీ ఆర్థిక స్తోమతను అంచనా వేయడానికి గత 3 నెలల బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్‌ను కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

పాన్ కార్డ్ ద్వారా లోన్ తీసుకున్న తర్వాత, తిరిగి చెల్లించే ప్రక్రియ కూడా సాధారణ లోన్ల మాదిరిగానే ఉంటుంది. మీరు ఎంచుకున్న సమయానికి అనుగుణంగా ప్రతి నెలా ఈఎంఐ కట్టాల్సి  ఉంటుంది. వాయిదాలు సకాలంలో చెల్లించడానికి మీరు ఆటో-డెబిట్ సదుపాయాన్ని కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఈఎంఐ చెల్లించడంలో ఆలస్యం జరిగితే పెనాల్టీలు, అదనపు ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి. కాబట్టి, సకాలంలో వాయిదాలు చెల్లించడం ద్వారా మీ సిబిల్ స్కోర్‌ను కాపాడుకోవచ్చు.  

