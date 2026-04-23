iQOO 15R: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. కేవలం రూ.2,999కే iQOO 15R ఫోన్‌.. ఎలాగో తెలుసుకోండి!

Iqoo 15r Price Cut: అమెజాన్‌లో iQOO 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి అదనంగా ఫ్లాట్‌ తగ్గింపుతో పాటు ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ కూడా లభిస్తోంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారీ తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది.

Iqoo 15r Price Cut: ప్రముఖ మొబైల్‌ తయారీ కంపెనీ ఐకూ (iQOO) తయారు చేసే స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ మార్కెట్‌లో అద్భుతమైన డిమాండ్‌ ఉంటుంది. గేమింగ్‌తో పాటు పర్ఫార్మెన్స్‌కు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి పెట్టింది పేరు.. అందుకే గేమింగ్‌ ఆడే యువత ఎక్కువగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే, మీరు కూడా ఇదే బ్రాండ్‌లో మంచి మొబైల్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అమెజాన్‌ మీ కోసం అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ను అందిస్తోంది. 
 
ముఖ్యంగా గతంలో మార్కెట్‌లోకి లాంచ్‌ అయిన  iQOO 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌లో అత్యంత తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ బోనస్ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నింటి వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే భారీ తగ్గింపుతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సొంతం చేసుకోవచ్చు..

అమెజాన్‌లో ఈ iQOO 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఉన్న ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో దీని MRP ధర రూ.53,999 కాగా.. ఇప్పుడే ఈ మొబైల్‌ను అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు 13 శాతం ఫ్లాట్‌ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.46,999కే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, మరింత తగ్గింపు పొందాలనుకునేవారు తప్పకుండా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది.  

దీనిపై ఉన్న బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇక Amazon Pay ICICI బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.1,409 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. కొన్ని రకాల క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి EMI ఆప్షన్‌ చూస్ చేసుకునేవారి దాదాపు రూ.2 వేల వరకు తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది. దీంతో పాటు ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగించేవారికి రూ. 44,000 వరకు బోనస్‌ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్‌ రూ.2,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.   

ఈ iQOO 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.59-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ల్పేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ప్రత్యేకంగా Q2 సూపర్ కంప్యూటింగ్ చిప్ కూడా అందుబాటులో ఉంచిన్నట్లు తెలుస్తోంది..

ఈ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,600mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో పాటు ఇది కేవలం 33 నిమిషాల్లో 50 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్యాక్‌ సెటప్‌లో Sony LYT 700V సెన్సార్‌తో 50 MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8 MP అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది 32 MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. 

