iQOO Z10 Lite 5G Price: ఫ్లిప్కార్ట్లో iQOO Z10 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తుంది. హోలీ సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన కూపన్ లభిస్తుంది. దీనిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
iQOO Z10 Lite 5G Price Cut: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి హోలీ సందర్భంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా iQOO Z10 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్పై ఫ్లిప్కార్ట్ ఎప్పుడు అందించిన అద్భుతమైన ఆఫర్స్ను అందుబాటులో ఉంచింది. ఇక మీరు కూడా తక్కువ ధరలోనే మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇదే బెస్ట్ ఛాయిస్ గా భావించవచ్చు. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? ఇది ఎలాంటి ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చిందో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
iQOO Z10 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్ బడ్జెట్లో కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి ఛాన్స్.. ఎందుకంటే ఇది మార్కెట్లో ఇప్పుడు అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే..6.74-అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేతో పాటు 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000 nits బ్రైట్నెస్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన MediaTek Dimensity 6300 5G (6nm) ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది మార్కెట్లో మొత్తం మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన వెనక కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది అద్భుతమైన Sony మెయిన్ లెన్స్తో కూడిన 50 MP కెమెరాతో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 2 MP కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.
అలాగే ఇది ఫ్రంట్ భాగంలో 5 MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో కంపెనీ 6000 mAh భారీ బ్యాటరీని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ (USB Type-C) సపోర్టు కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Android 15 ఆధారిత Funtouch OS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది.
ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళితే.. Titanium Blue వేరియంట్ అద్భుతమైన జామెట్రిక్ డిజైన్ను కలిగి ఉండి ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన IP64 రేటింగ్ కలిగి ఉంటుంది.. అంటే ఇది దుమ్ము, నీటి తుంపరల నుంచి స్మార్ట్ఫోన్కు రక్షణ కలిగిస్తుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ బేసిక్ వేరియంట్ ధర రూ.13,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి 11 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.12,438కే లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనిని బ్యాంక్ ఆఫర్స్ లో భాగంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా క్రెడిట్ కార్డు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదేవిధంగా హోలీ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా రూ.500 కూపన్ కూడా లభిస్తుంది.