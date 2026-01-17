English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
iQOO Z10 Lite: అమెజాన్‌లోiQOO Z10 Lite 5G ఫోన్‌పై రూ.9 వేల బోనస్‌.. కేవలం రూ.999 మీ సొంతం!

iQOO Z10 Lite 5G Offer Price: అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా iQOO Z10 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్‌లో ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.

iQOO Z10 Lite 5G Offer Price News: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్‌లో గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ శనివారం నుంచి ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్‌లో భాగంగా కొన్ని రకాల బ్రాండ్లకు సంబంధించిన స్మార్ట్ ఫోన్స్ కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఐక్యూ బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన మొబైల్ పై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి తక్కువ ధరతో కూడిన మంచి ఐక్యూ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. 
 
ప్రస్తుతం అమెజాన్‌లో ఈ రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా iQOO Z10 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ చాలా తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఇది ఎన్నో రకాల ఫ్యూచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే..6.74-ఇన్టాలియన్ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో లభిస్తోంది.   

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన  MediaTek Dimensity 6300 (6nm) చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. మల్టీ టాస్కింగ్‌తో పాటు ప్రత్యేకమైన స్పీడ్ 5G కనెక్టివిటీ పొందాలనుకునే వారికి ఇది మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా భావించవచ్చు. అలాగే ఇందులో 6000mAh భారీ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 15W ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.  

వెనుక భాగంలో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో ప్రత్యేకతతో కూడిన 50MP Sony AI మెయిన్ కెమెరా కెమెరాతో పాటు అదనంగా 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే వీడియో కాలింగ్ కోసం ప్రత్యేకమైన 5MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా ఇచ్చారు. ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత Funtouch OS 15పై ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది.  

ప్రస్తుతం ఈ మొబైల్ ధర అమెజాన్‌లో లొకేషన్స్‌ను బట్టి రూ.9,999తో అందుబాటులో ఉంది. బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా 10 శాతం వరకు ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే మరింత తగ్గింపు పొందడానికి దీనిపై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్ వినియోగించుకోవడానికి తప్పకుండా అమెజాన్‌కు పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్చేంజ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.   

ముఖ్యంగా ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో  ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఏదైనా బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన మంచి కండిషన్ కలిగిన మొబైల్‌ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.9,000 బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ పోను దీంతో మీరు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌ను పొందడానికి కేవలం రూ.999 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

Iqoo Z10 Lite 5G Iqoo Z10X Iqoo Z10 5G Iqoo Z10 Lite Vivo Iqoo Z10 Pro

