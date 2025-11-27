Jbl Go Essential Portable Waterproof Speaker Discount Offer: ఫ్లిప్కార్ట్లో JBL Go Essential పోర్టబుల్ స్పీకర్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది. దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Jbl Go Essential Portable Waterproof Speaker Discount Offer Telugu: మార్కెట్లో పోర్టబుల్ స్పీకర్స్ మస్త్ డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా కొన్ని కంపెనీలు విడుదల చేసే ఈ స్పీకర్స్ చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో పోర్టబుల్ స్పీకర్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. JBL Go Essential పోర్టబుల్ స్పీకర్ చాలా తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది.
ఈ JBL Go Essential పోర్టబుల్ స్పీకర్ డెడ్ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ప్రైడే సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి అత్యంత చీప్ ధరకే ఈ స్పీకర్ అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్, ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
JBL Go Essential స్మార్ట్ స్పీకర్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది రిచ్ బాస్ పవర్ అవుట్పుట్ 3.1W సపోర్ట్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్పీకర్ ఒకే ఛార్జింగ్పై గరిష్టంగా 5 గంటల వరకు ప్లే బ్యాక్ను కూడా అందిస్తుంది. ఇది వాటర్ప్రూఫ్ రేటింగ్ IPX7 సపోర్ట్తో అందుబాటలో ఉంది. ఇవేకాకుండా చాలా రకాల కొత్త ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్పీకర్ చాలా ప్రత్యేకంగా అల్ట్రా పోర్టబుల్ (Ultra Portable) డిజైన్లో లభిస్తుంది. దీంతో పాటు వైర్లెస్ బ్లూటూత్ స్ట్రీమింగ్ (వెర్షన్ 4.2), 2.5 గంటల్లోనే దీని బ్యాటరీ ఫుల్ అవుతుంది. ఇవే కాకుండా ఇది చాలా రకాల కలర్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ స్పీకర్ అత్యంత చీప్ ధరలకే అందుబాటులో ఉంది.
JBL Go Essential స్పీకర్ను ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ధర MRP రూ.2,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.1,399కే ఈ స్పీకర్ లభిస్తుంది. అంటే దాదాపు 53 శాతం వరకు తగ్గింపుతో లభిస్తోంది.
ఇక దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా Flipkart Axis క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి అదనంగా రూ.70 తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా కొన్ని UPI లావాదేవీలపై రూ.10 నుంచి రూ.50 వరకు స్పెషల్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఆఫర్స్ అన్ని పోనూ రూ.1,199లోపే పొందవచ్చు.