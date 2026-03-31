OnePlus 13s Price Drop: OnePlus 13s స్మార్ట్ఫోన్ భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. అతి త్వరలోనే OnePlus 15 మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. అందుకే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై భారీగా ధరను తగ్గించింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Oneplus 13s Price: అత్యంత చీప్ ధరకే మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన వన్ప్లస్ మొబైల్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వన్ప్లస్ 13s స్మార్ట్ఫోన్ భారీ తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
OnePlus 13s స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అమెజాన్తో పాటు ఫ్లిప్కార్ట్లలో అందుబాటులో ఉంది.. ఈ ఫోన్ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చింది.
వన్ప్లస్ 13s ప్రారంభ ధర రూ.72,999 కాగా.. ప్రస్తుత ఆఫర్స్ అన్ని కలుపుకుని రూ.60,000 లోపు ధరకే లభిస్తోంది. అంటే దాదాపు రూ.2,000 వరకు ధర తగ్గింది. దీనికి తోడు HDFC, ICICI, Axis బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా మరో రూ.3,000 నుంచి రూ.5,000 వరకు అదనపు డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా భారీగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది..
వన్ప్లస్ 13s స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో అత్యంత వేగవంతమైన Qualcomm Snapdragon 8 Elite చిప్సెట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది గేమింగ్తో పాటు మల్టీ టాస్కింగ్కు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీంతో పాటు 6.82 అంగుళాల LTPO 4.1 ProXDR అమోలెడ్ డిస్ప్లేతో, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉంది.
ఇక ఈ మొబైల్ కెమెరా సెటప్ వివరాల్లోకి వెళితే.. వెనక భాగంలో ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీల కోసం 32MP కెమెరాను అందించింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6,000mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంది.
ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయడం చాలా మంచిది.. వన్ప్లస్ 15 స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి లాంచ్ కాబోతున్నట్లు సమయంలో ఈ వన్ప్లస్ 13s స్మార్ట్ఫోన్ ధరలు తగ్గడం.. తక్కువ బడ్జెట్లో హై-ఎండ్ పర్ఫార్మెన్స్ స్మార్ట్ఫోన్ రావడం విశేషం.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని ఆఫర్స్ నేరుగా ఫ్లిప్కార్ట్ లేదా అమెజాన్ వెబ్సైట్స్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.