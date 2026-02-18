Mivi Duopods B1 Earbuds Cheap Price: ఫ్లిప్కార్ట్లో Mivi Duopods B1 ఇయర్ బడ్స్ చాలా తగ్గింపు ధరకే లభిస్తోంది. ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ లభిస్తోంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Mivi Duopods B1 Earbuds Telugu: ఎప్పటి నుంచో మంచి ఇయర్ బడ్స్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఇటీవలే మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయిన Mivi Duopods B1 ఇయర్ బడ్స్ చాలా తగ్గింపు ధరకే లభిస్తోంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. అయితే, దీనిపై ఎలాంటి ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
కొత్తగా లాంచ్ అయిన Mivi Duopods B1 ఇయర్ బడ్స్ అద్భుతంగా ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రీమియం బ్యాటరీ సెటప్తో లాంచ్ అయ్యింది. ఒకసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే.. మొత్తం 45 గంటల ప్లేటైమ్ వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ప్రత్యేకమైన AI ఎన్విరాన్మెంటల్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (AI-ENC) ఫీచర్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఈ AI ENC ఫీచర్ వల్ల ఫోన్ కాల్స్ మాట్టాడేటప్పుడు ఎలాంటి బయట శబ్దాలు వినిపించకుండా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మీ వాయిస్ కూడా అవతలి వారికి చాలా స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. ఇందులో ఉండే బ్యాటరీకి కేవలం 10 నిమిషాల పాటు ఛార్జింగ్ పెడితే. దాదాపు 500 నిమిషాల పాటు ప్లేటైమ్ కూడా లభిస్తుంది. అలాగే దీనికి కంపెనీ టైప్ సి పోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఈ ఇయర్ బడ్స్ లేటెస్ట్ Bluetooth 5.3 టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి వస్తోంది. అంతేకాకుండా కనెక్టివిటీ కూడా చాలా వేగంగా స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ఇందులో 13mm డైనమిక్ డ్రైవర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. దీని వల్ల డీప్ బాస్తో పాటు ప్రత్యేకమైన సౌండ్ క్వాలిటీ లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇయర్ బడ్స్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్కెట్లో కంపెనీ ధర రూ.2,999తో విక్రయిస్తోంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా 73 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.799కే పొందవచ్చు.
ఇక మరింత తగ్గింపు ధరకే ఈ ఇయర్ బడ్స్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తప్పకుండా కొన్ని రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ను వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా UPIతో పేమెంట్ చేసేవారికి కూడా కొంత తగ్గింపు లభిస్తుంది.