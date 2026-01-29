Mivi Fort H160 Soundbar Offer Price Telugu: ఫ్లిప్కార్ట్లో Mivi Fort H160 హోమ్ థియేటర్ అతి తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కలిగిన ఈ హోమ్ థియేటర్ చాలా తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది.
Mivi Fort H160 Soundbar Offer Price: అత్యంత తగ్గింపు ధరలోని మంచి హోమ్ థియేటర్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. గతంలో మార్కెట్లోకి విడుదలైన Mivi Fort H160 స్మార్ట్ హోమ్ థియేటర్ అత్యంత తగ్గింపు ధరలోనే ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిపై ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అవేంటో? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Mivi Fort H160 స్మార్ట్ హోమ్ థియేటర్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 160W (RMS)పవర్తో వస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన సినిమాటిక్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇందులో రెండు ఇన్-బిల్ట్ ఫుల్-రేంజ్ స్పీకర్లు, ఒక ఎక్స్టర్నల్ వైర్డ్ సబ్వూఫర్ (Wired Subwoofer) కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. దీంతోపాటు ప్రత్యేకమైన డీప్ బేస్ ఫీచర్ని కూడా అందిస్తోంది.
ఈ హోమ్ థియేటర్లో కంపెనీ వివిధ రకాల కంటెంట్ కోసం ఎన్నో రకాల మోడ్లను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా Music, Movies, News వంటి స్పెషల్ మోడ్స్తో అద్భుతమైన సౌండ్ క్వాలిటీ అందిస్తుంది. అలాగే ఇందులో 3d మోడ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. దీనిని వినియోగించి సెట్టింగ్ చేసుకుంటే ఇళ్లంతా 3d సౌండ్ సిస్టంతో మార్మోగుతుంది.
ఇక ఈ హోమ్ థియేటర్కు సంబంధించిన డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. గతంలో విడుదల చేసిన అన్నింటికంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన లుక్కుతో కూడిన కంఫర్ట్ డిజైన్తో వస్తోంది. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం మెటాలిక్ మెష్ గ్రిల్తో తయారు చేశారు. ఇందులో కంపెనీ ఎన్నో రకాల కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను కూడా అందిస్తోంది.
Mivi Fort H160 స్మార్ట్ హోమ్ థియేటర్కు సంబంధించిన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని ధర MRP రూ.25,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి 78 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.5,799కే పొందవచ్చు. దీంతోపాటు మరింత తగ్గింపు పొందడానికి ప్రముఖ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.282 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అలాగే ఈ హోమ్ థియేటర్ పై ప్రత్యేకమైన నో కాస్ట్ EMI ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేయాలనుకునే వారికి ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, బజాజ్ ఫైనాన్స్ కు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే.. నో కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆప్షన్ లభిస్తుంది.