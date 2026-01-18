Moto G57 Power 5G Offers Price: రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో Motorola Moto G57 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ చాలా తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ వినియోగించి దీనిని కొనుగోలు చేస్తే భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
Motorola G57 Power 5G Offers Price: ఎప్పటినుంచో మంచి మోటార్ ఎలా మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకు అవకాశం రానే వచ్చేసింది. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన మోటరోలా స్మార్ట్ఫోన్స్ ఫ్లిప్కార్ట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా చాలా తక్కువ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా Motorola Moto G57 Power 5G ఫోన్ ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. అయితే, ఈ మొబైల్పై ఫ్లిప్కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో లభిస్తున్న ఆఫర్స్ ఏంటో? దీని ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మోటరోలా G57 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.72-అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1050 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో లభిస్తుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంది.
ఇక వెనుక భాగంలో ఈ కెమెరాకు సంబంధించిన కెమెరా మాడ్యూల్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన Sony LYTIA 600 లెన్స్తో కూడిన 50 MP కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అదనంగా 8 MP అల్ట్రావైడ్ యాంగిల్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. అలాగే ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 8 MP కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ Motorola Moto G57 Power 5G మొబైల్కు సంబంధించిన స్టోరేజ్ వేరియన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మార్కెట్లో రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా 128gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో పాటు 256 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ కోసం Corning Gorilla Glass 7i ప్రొటెక్షన్ గ్లాస్ను కలిగి ఉంటుంది.
మార్కెట్లో బేస్ వేరియంట్ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ ధర MRP రూ.17,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా 22 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.13,999కే పొందవచ్చు. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై బ్యాంకు ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఫ్లిఫ్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,600 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను హెచ్డిఎఫ్సి, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, ఇతర బ్యాంకులకు సంబంధించిన కొన్ని క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి.. పేమెంట్ చేసినప్పటికీ రూ.1000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇక మరింత డిస్కౌంట్ పొందడానికి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించవచ్చు. దీనికోసం ఏదైనా పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.13 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రూ.999 చెల్లించి పొందవచ్చు..