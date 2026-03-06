English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Motorola AC: చీప్‌ ధరకే Motorola ఏసీ.. ఏకంగా 44 శాతం డిస్కౌంట్‌.. మళ్లీ ఇలాంటి ఛాన్స్‌ రాదు!

MOTOROLA 2026 Model 1 Ton 3 Star AC Price: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో MOTOROLA 2026 Model (103IPG26WMRS) 1.5 టన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది. 

MOTOROLA 2026 Model 1 Ton 3 Star AC Price Cut: ఎండాకాలం వచ్చిందంటే చాలు ఏసీల రేట్లు విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఆకాశానికి అందని ధరల్లో కొన్ని బ్రాండ్లు విక్రయిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ప్రముఖ మోటరోలా కంపెనీ మాత్రం ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన తమ ఏసీలను అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా వీటిని కొనుగోలు చేసే వారికి..అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తాయి. అయితే, ఎండాకాలం సందర్భంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉన్న ఏసీలకు సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

MOTOROLA 2026 Model (103IPG26WMRS) 1.5 టన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ చాలా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిష్కుంట ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఇది ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది 1 టన్ సామర్థ్యంతో లభిస్తోంది.  

2 /5

ఈ ఏసి చాలా ప్రత్యేకమైన 3 స్టార్ బీ (BEE) రేటింగ్‌తో లభిస్తోంది. దీనివల్ల విద్యుత్ పూర్తిగా ఆదా అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది స్పెషల్ ఇన్వర్టర్ కంప్రెషర్ గది ఉష్ణోగ్రతను బట్టి వేగాన్ని సర్దుబాటు చేస్తుంది.. అలాగే తక్కువ శబ్దంతో పాటు ఎక్కువ కూలింగ్  అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది..

3 /5

ఇందులో మోటరోలా కంపెనీ స్మార్ట్ కంట్రోల్స్ అని కూడా అందిస్తోంది. దీని ద్వారా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను వినియోగించి ఎక్కడి నుంచైనా ఏసీని సులభంగా నియంత్రించవచ్చు. దీంతోపాటు Google Assistant, Alexa ద్వారా వాయిస్ కంట్రోల్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో కంపెనీ PM 2.5 ఫిల్టర్ కూడా అందిస్తోంది. దీనివల్ల యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్ ఫిల్టర్లతో గాలిని శుభ్రంగా ఉంచుతుంది.  

4 /5

ఈ ఏసికి సంబంధించిన ధరల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ మార్కెట్‌లో MRP ధర రూ.51,999 తో విక్రయిస్తోంది. అయితే, ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి 44 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.28,990 లోపే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ ఏసీ పై మరెన్నో ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపుకి దీనిని పొందవచ్చు.

5 /5

ఇక దీనిపై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా రూ.3,500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా మరిన్ని బ్యాంకులకు సంబంధించిన కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి కూడా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే రూ.6 వేల వరకు బోనస్ కూడా పొందవచ్చు.

Motorola AC Motorola AC 2026 Motorola AC 2026 Model 1.5 Ton Inverter AC

