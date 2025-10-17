Motorola Edge 60 Fusion 5G Price Cut: ఫ్లిప్కార్ట్లో MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ ఫోన్ దీపావళి సందర్భంగా అత్యంత తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది. దీనిపై స్పెషల్ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ డిస్కౌంట్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి చార్జర్ ధరకే ఈ మొబైల్ లభిస్తుంది.
Motorola Edge 60 Fusion 5G Price: అన్ని ఈ కామర్స్ కంపెనీ వెబ్సైట్లో ఇప్పటికే దీపావళి ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. అన్ని రకాల ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులతో పాటు మోటార్ సైకిల్స్లపై కూడా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా స్మార్ట్ ఫోన్స్ కొనుగోలు చేసే వారికి ఇదే గొప్ప ఛాన్స్గా భావించవచ్చు. అత్యంత తక్కువ ధరలోని ప్రీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన మొబైల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని ఈ కామర్స్ కంపెనీలో ఏకంగా 30 శాతం వరకు కూడా ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఎప్పటినుంచో మీరు కూడా అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి మొబైల్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా.? ఫ్లిప్కార్ట్ దీపావళి సేల్ మీకు అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ఈ సేల్లో భాగంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన మొబైల్స్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా Motorola బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్, ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్తో పాటు నాలుగు కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ పై ఏకంగా 23 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అయితే మార్కెట్లో దీని ధర రూ.25,999 కాగా.. ఈ ఫ్లాట్ తగ్గింపు పోను ఫ్లిప్కార్ట్లో కేవలం రూ.19,999 కే అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ Edge 60 Fusion 5G మొబైల్పై అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్తో పాటు ఎస్బిఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి, యాక్సిస్ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి.. రూ.1,900 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ ద్వారా కేవలం రూ.17,670 మాత్రమే అవుతుంది.
అలాగే అదనంగా దీనిపై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ వినియోగించే వారికి అదనంగా రూ.1,000 వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. ఇక పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.16 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను మొబైల్ రూ.690 లోపే పొందవచ్చు..