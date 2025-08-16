Motorola Edge 60 Fusion 5G Price Cut In India Flipkart: ఫ్లిప్కార్ట్లో Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.1,349కే లభిస్తుంది. ఎక్చేంజ్ బోనస్ను వినియోగించి.. భారీ డిస్కౌంట్తో ఈ మొబైల్ పొందవచ్చు. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Motorola Edge 60 Fusion 5G Price Cut In India: భారత మార్కెట్లో Motorola కంపెనీకి స్మార్ట్ఫోన్స్కి అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చే ఈ బ్రాండ్ మొబైల్స్ను యువత ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ ధరలు కూడా చాలా తక్కవగా ఉండడం వల్ల చాలా మంది వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎప్పటి నుంచో మీరు కూడా Motorola కంపెనీ విడుదల చేసిన మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ స్టోరీ మీ కోసమే..
ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఇటీవలే మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిజైన్ కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ మొబైల్పై ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ 6.67 అంగుళాల Super HD+ 1.5K pOLED క్వాడ్ కర్వ్డ్ డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 4500 nits గరిష్ట బ్రైట్నెస్ (HDR పీక్ బ్రైట్నెస్) సెటప్తో విడుదలైంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన Corning Gorilla Glass 7i ప్రొటెక్షన్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400 చిప్సెట్తో పాటు ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP ప్రధాన కెమెరా (Sony LYTIA 700C సెన్సార్, OIS)తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 13MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాతో విడుదల అయ్యింది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 5500 mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఛార్జింగ్ కోసం.. 68W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే Android 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో విడుదల కానుంది.
భారత మార్కెట్లో ఈ Motorola Edge 60 Fusion స్మార్ట్ఫోన్ రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి వేరియంట్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో రూ.22,999తో ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో రూ.24,999 ధరతో లభిస్తోంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.25,999 కాగా.. ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా 11 శాతం ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో రూ.22,999తో లభిస్తుంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. దీని కోసం.. Axis, HDFC, IDFC, HSBC, Yes బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ. 2 వేల తగ్గింపు పొందొచ్చు.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మరింత చీప్ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్ కూడా వినియోగించవచ్చు. ఈ ఆఫర్స్ కోసం కొత్త లేదా పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.21,650 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను మొబైల్ ధర నుంచి తీసెస్తే రూ.1,349కే కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ పొందొచ్చు.