English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Motorola Edge 60 Fusion 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అదిరిపోయే ఆఫర్‌.. రూ.1,500లోపే Edge 60 Fusion మొబైల్..

Motorola Edge 60 Fusion 5G Price Cut In India Flipkart: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.1,349కే లభిస్తుంది. ఎక్చేంజ్ బోనస్‌ను వినియోగించి.. భారీ డిస్కౌంట్‌తో ఈ మొబైల్ పొందవచ్చు. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Motorola Edge 60 Fusion 5G Price Cut In India: భారత మార్కెట్‌లో Motorola కంపెనీకి స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి అద్భుతమైన డిమాండ్‌ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి వచ్చే ఈ బ్రాండ్‌ మొబైల్స్‌ను యువత ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ ధరలు కూడా చాలా తక్కవగా ఉండడం వల్ల చాలా మంది వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎప్పటి నుంచో మీరు కూడా Motorola కంపెనీ విడుదల చేసిన మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ స్టోరీ మీ కోసమే..
 
1 /7

ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో కూడిన Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఇటీవలే మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిజైన్‌ కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

2 /7

ఈ Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 6.67 అంగుళాల Super HD+ 1.5K pOLED క్వాడ్ కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని స్క్రీన్‌ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 4500 nits గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ (HDR పీక్ బ్రైట్‌నెస్) సెటప్‌తో విడుదలైంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన Corning Gorilla Glass 7i ప్రొటెక్షన్‌ను కూడా అందిస్తోంది.

3 /7

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400 చిప్‌సెట్‌తో పాటు ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP ప్రధాన కెమెరా (Sony LYTIA 700C సెన్సార్, OIS)తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 13MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాతో విడుదల అయ్యింది.   

4 /7

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫ్రంట్‌ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 5500 mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఛార్జింగ్ కోసం.. 68W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే Android 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో విడుదల కానుంది.  

5 /7

భారత మార్కెట్‌లో ఈ Motorola Edge 60 Fusion స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రెండు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి వేరియంట్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌తో రూ.22,999తో ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్‌ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌తో రూ.24,999 ధరతో లభిస్తోంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది.

6 /7

మార్కెట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బేస్‌ వేరియంట్‌ ధర రూ.25,999 కాగా.. ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా 11 శాతం ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌తో రూ.22,999తో లభిస్తుంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. దీని కోసం.. Axis, HDFC, IDFC, HSBC, Yes బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే దాదాపు రూ. 2 వేల తగ్గింపు పొందొచ్చు.  

7 /7

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మరింత చీప్ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా వినియోగించవచ్చు. ఈ ఆఫర్స్‌ కోసం కొత్త లేదా పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్చేంజ్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.21,650 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్‌ను మొబైల్ ధర నుంచి తీసెస్తే రూ.1,349కే కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పొందొచ్చు.  

Motorola Edge 60 Pro Motorola Edge 50 Motorola Edge 50 Fusion telugu news Latest Telugu news Motorola 50 Fusion Moto Edge 60 Fusion

Next Gallery

Brussels Sprouts: చూడటానికి చిన్నవే కానీ ప్రయోజనాలు అనేకం.. ఈ విషయాలు తెలిస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు..!