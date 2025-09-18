MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్ రూ.12,999కే.. బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్‌ ప్రత్యేకమైన ఆఫర్‌..

MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G Price Cut: బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో భాగంగా MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత చీప్ ధరలోనే లభించబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G Price Cut: ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను ప్రకటించింది. బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ మోటరోలా స్మార్ట్ఫోన్లపై 15 శాతం నుంచి 40 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఈ సేల్లో భాగంగా కొత్తగా లాంచ్ అయిన MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్పై భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై లభించే ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.25,999 కాగా.. ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ సందర్బంగా 11 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.22,999కే లభిస్తోంది. దీంతో దాదాపు రూ. 3 వేల వరకు ఆదా అవుతుంది. అలాగే దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఫ్లిప్కార్ట్ మరిన్ని ఆఫర్స్ పొందడానికి ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా వినియోగించవచ్చు.. దీని కోసం ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లేదా ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు 5 శాతం వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది.
అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్లో బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో భాగంగా పాత మొబైల్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేస్తే..దాదాపు రూ.10,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే, ఈ ఆఫర్ను సేల్ ప్రారంభమైన తర్వాత అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ రూ.22,999, గరిష్ట ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ అయిన రూ.10,000 మినహాయిస్తే.. ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోనూ మొబైల్ కేవలం రూ. 12,999కే లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఇతర డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి.. ఈ మొబైల్ 6.67 అంగుళాల pOLED క్వాడ్-కర్వ్డ్ డిస్ప్లేతో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది 1.5K సూపర్ హెచ్డీ+ రిజల్యూషన్తో లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, HDR10+ సపోర్ట్తో పాటు ప్రత్యేకమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఇక ఈ MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ MediaTek Dimensity 7400 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో లభిస్తోంది. కాబట్టి మల్టీటాస్కింగ్ చేసేవారికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇది ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో పాటు OISతో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.