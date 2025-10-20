Motorola Edge 60 Pro Price Cut: ఫ్లిప్కార్ట్ దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా MOTOROLA Edge 60 Pro స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నడు లభించనన్ని ఆఫర్లతో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్పై ఉన్న పూర్తి డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Motorola Edge 60 Pro Price Cut In India: ఇటీవలే విడుదలైన స్మార్ట్ఫోన్స్లో MOTOROLA Edge 60 Pro కూడా ఒకటి అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఉన్న మొబైల్స్లో ఇది ముందుంటుంది అందుకే యువత ఎక్కువగా ఈ మొబైల్ ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు ఎప్పటినుంచో మీరు కూడా మొబైల్ MOTOROLA బ్రాండ్లో ది బెస్ట్ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన ఛాన్స్గా భావించవచ్చు ఎందుకంటే ఈ మొబైల్పై దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ MOTOROLA Edge 60 Pro స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది ప్రత్యేకమైన డిస్ప్లే 6.7-అంగుళాల 1.5K (1220 x 2712 పిక్సెల్స్) pOLED క్వాడ్-కర్వ్డ్ డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది.. దీంతోపాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ తో వస్తోంది.
ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇందులో మోటరోలా కంపెనీ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ ను అందించింది. దీంతోపాటు ప్రాసెసర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 ఎక్స్ట్రీమ్ (MediaTek Dimensity 8350 Extreme) 4nm చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీని వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో వచ్చింది.
ఈ MOTOROLA Edge 60 Pro మొబైల్కి సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 50MP మెయిన్ కెమెరా (OIS)ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 50MP అల్ట్రావైడ్, మ్యాక్రో కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక దీంతోపాటు 10MP టెలిఫోటో కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 50MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది..
ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh బ్యాటరీ, 90W టర్బోపవర్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్తో పాటు 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పై పని చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది.
ఇక ఈ MOTOROLA Edge 60 Pro స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన వేరియట్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మార్కెట్లో మూడు వేరియన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, మొదటి వేరియంట్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్ లభిస్తుంది. మార్కెట్లో దీని ధర MRP రూ.36,999 కాగా.. దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా ఏకంగా 30 శాతం వరకు తగ్గింపుతో రూ.25, 999కే అందుబాటులో ఉంది.
అంతేకాకుండా ఈ MOTOROLA Edge 60 Pro మొబైల్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్ లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి.. రూ.2 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో కేవలం రూ.23,264కే పొందవచ్చు. ఇదే కాకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించే వారికి రూ.15 వేల వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ అన్ని ఆఫర్స్ ను మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే.. రూ.8,264కే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ పొందవచ్చు.