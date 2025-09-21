Motorola Edge 60 Pro: రూ.42 వేల Edge 60 Pro మొబైల్‌ రూ.15 వేలే.. బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్‌ బంపర్‌ ఆఫర్‌..

Motorola Edge 60 Pro Price Cut: ఎప్పటినుంచో ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్ మోటరోలా (Motorola) నుంచి మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? బిగ్ బిలియన్ డేస్ రానే వచ్చాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Motorola Edge 60 Pro Price Cut: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈరోజు నుంచి బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఎర్లీ సేల్ ప్రారంభం కాబోతోంది. మిడ్ నైట్ 12 గంటల నుంచి ఈ సేల్ ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు ఫ్లిప్కార్ట్ అధికారికంగా వెల్లడించింది. కాబట్టి ఈ సేల్ ప్రారంభం కాకముందే కొన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్పై భారీగా ధరలు తగ్గాయి. ముఖ్యంగా మోటార్ల బ్రాండ్కి సంబంధించిన మొబైల్స్ అత్యంత చీప్ ధరికే లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఉన్న ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మోటరోలా బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ను ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అత్యంత చీప్ ధరలకే పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా మోటరోలా ఇటీవలే విడుదల చేసిన ఎడ్జ్ 60 ప్రో అత్యంత ప్రత్యేకమైన తరికే లభించబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్పై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో వాటన్నిటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ముందుగా Motorola Edge 60 Pro స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్ల వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది b6.7 అంగుళాల pOLED, 1.5K రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కూడిన డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు MediaTek Dimensity 8350 ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఇక ఈ Motorola Edge 60 Pro మొబైల్కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6,000 mAh బ్యాటరీతో 90W టర్బోపవర్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు మూడు సంవత్సరాల ఓఎస్ అప్డేట్స్తో నాలుగు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ను అందిస్తోంది.
ఇక ఫ్లిప్కార్ట్లో బిగ్ బిలియన్ సేల్లో భాగంగా Motorola Edge 60 Pro స్మార్ట్ఫోన్పై ఒక్కొక్క వేరియంట్ పై ఒక్కొక్క ధర అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా మొదటి వేరియంట్ ధర 8 GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్ తో MRP రూ. 36,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక చివరి వేరియంట్ రూ.42,999లతో లభిస్తోంది.
ఇక ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ పై బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ ప్రత్యేకమైన ధరలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే, మొదటి వేరియంట్ ధర రూ. 24,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.. అలాగే అదనంగా రూ.1,500 వరకు బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇక దీనిపై ప్రత్యేకమైన ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని వినియోగించే వారికి రూ.19,550 వరకు ప్రత్యేకమైన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది.
ఉదాహరణకు ఈ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ను వినియోగించాలనుకునే వారు..Motorola Edge 40 Neo వంటి ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేస్తే, మీకు రూ.9,450 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. దీనిని మొబైల్ ధర నుంచి మినహాయిస్తే.. అన్ని ఆఫర్స్ పోను రూ.15,549కే ఈ మొబైల్ పొందొచ్చు.