Motorola G05 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G05 ఫోన్‌పై రూ.6,880 బోనస్‌.. రూ.419కే మీ సొంతం!

Motorola G05 Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola G05 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Motorola G05 Offer Price: మోటోరోలా (Motorola) బడ్జెట్ ధరలో విడుదలైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లో Moto G05 ఒకటి. ఇది అత్యంత చౌకవ ధరలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లభిస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే భారీ తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయోచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
మోటోరోలా (Motorola) G05 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.67 ఇక్కడ HD+ LCD డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మిడియాటెక్ హీలియో G81 ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది 64GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.

దీని వెనక భాగంలో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ క్వాడ్ పిక్సెల్ టెక్నాలజీతో కూడిన 50MP మెయిన్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్‌ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5200 ఎంఏహెచ్‌ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో లభిస్తోంది. ఇది 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉంది.

ఈ స్క్రీన్ 1000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్‌ చేస్తోంది. అలాగే దీనికి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 3 ప్రోటక్షన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగం వేగాన్ లెదర్  ఫినిషింగ్‌తో ప్రీమియం లుక్‌ లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ప్లమ్ రెడ్, ఫారెస్ట్ గ్రీన్ వంటి కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో లాంచ్‌ అయ్యింది.   

మోటోరోలా G05 స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో డాల్బీ అట్మోస్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది డ్యూయల్ స్టీరియో సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇవి మంచి సౌండ్ క్వాలిటీని అందించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే IP52 రేటింగ్, 3.5mm ఆడియో జాక్ వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది.  

ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్‌లో Moto G05 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రూ.9,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి దాదాపు 27 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.7,299 అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ యాక్సిస్‌, SBI బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే రూ.363 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే రూ.6,880 వరకు తగ్గింపు బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో కేవలం ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను రూ.419కే పొందవచ్చు.  

