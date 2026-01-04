Motorola G06 Power Price Cut In Flipkart: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో Motorola g06 power మొబైల్ చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై స్పెషల్గా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు ఇతర ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా కొనుగోలు చేసే వారికి మరెన్నో డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.
Motorola G06 Power Price Cut: మోటరోలా మొబైల్స్కి రోజురోజుకు డిమాండ్ పెరుగుతూ వస్తోంది. అత్యంత చౌవక ధరలోనే మంచి ఫీచర్స్ కలిగిన మొబైల్స్ను విడుదల చేస్తూ రావడం వల్ల మార్కెట్లో ఎక్కువగా జనాలు ఈ బ్రాండ్ మొబైల్స్ని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా భారత్లోని యువతైతే ఎక్కువగా వీటినే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో మోటరోలా బ్రాండ్కి సంబంధించిన అత్యంత చమక ధరలో లభించే మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది.
కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా.. మోటోరోలా గతంలో విడుదల చేసిన Motorola g06 power మొబైల్ చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండడమే కాకుండా వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా మాడ్యూయల్ని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఏంటో? దీనిపై ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Motorola g06 power మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ 7000 mAh అతిపెద్ద బ్యాటరీతో విడుదల చేసింది. ఇది ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే దాదాపు నాలుగు రోజుల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ని అందించుతున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ బ్యాటరీ ఫుల్ చార్జింగ్ కోసం కంపెనీ ప్రత్యేకమైన 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందిస్తోంది.
అలాగే ఈ Motorola g06 power మొబైల్ 6.88 అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా గేమింగ్ చేసే వారికి ఈ స్క్రీన్ అద్భుతమైన స్మూత్ స్క్రోలింగ్ అందిస్తోంది. వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 50MP AI మెయిన్ కెమెరా, అదనంగా మరో కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు.
ఈ Motorola g06 power మొబైల్కు సంబంధించిన ఇతర ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ MediaTek Helio G81 Extreme ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది లేటెస్ట్ Android 15 (Hello UI) ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఇక ఇందులో కంపెనీ IP64 రేటింగ్తో వాటర్ రెసిస్టెంట్ను కూడా అందిస్తోంది. దీని డిజైన్ చూడడానికి చాలా ప్రీమియంగా ఉంటుంది.
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో న్యూ ఇయర్ ఆఫర్స్ లో భాగంగా.. MRP రూ.9,999 ధర ఉన్న ఈ మొబైల్ కేవలం ఇప్పుడు రూ.7,999కే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వినియోగించు కొనుగోలు చేసే వారికి మరింత తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు, ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.678 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అలాగే మరింత చీప్ ధరకే ఈ Motorola g06 power మొబైల్ ను కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు.. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా వినియోగించవచ్చు. ఈ ఆఫర్లో భాగంగా ఏదైనా బ్రాండ్కు సంబంధించిన మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే గరిష్టంగా మొబైల్ వాల్యూని బట్టి రూ.6,600 వరకు బోనస్ లభిస్తోంది. దీనిని మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే ఇది కేవలం రూ.1,399కే పొందవచ్చు.